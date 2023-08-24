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夏天預防熱傷害、水中毒 水該怎麼喝才正確？

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

天氣炎熱，從事戶外活動、戶外工作時，民眾應注意水分補充、避免熱傷害。不過，如果突然大量補充水分很可能會造成「水中毒」。國健署提醒，民眾補充水分應謹記「補水3適」－適時、適度、適量。

氣溫高水分流失速度加快

近年來受到氣候變遷影響，各地高溫日數及極端溫度都隨之增加，在氣溫高的情況下從事戶外活動，人體的水分流失速度也會加快，如果沒有及時補充，可能會引起脫水或熱傷害，包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等健康問題。

尤其正值暑假期間，許多民眾會安排戶外旅遊行程更要注意。國健署署長吳昭軍提醒，炎炎夏日民眾在享受戶外活動歡樂的同時，也要時刻注意自身身體狀況，以及補充水分，並謹記「補水3適」，才能消暑平安，共度一「夏」。

活動15分鐘至少補水200毫升

戶外活動應「適時」補充水分。國健署建議，民眾應在戶外活動前1小時先喝水，並分兩階段補充水分，而在活動中應每15分鐘補充水分。

此外，也應依據天氣、活動量及流汗量，「適度」補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態。國健署表示，若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

國健署也提醒，出門前1小時應「適量」慢速喝水400－600毫升，避免急促喝水，因為腎臟在無法負荷的情況下，會產生電解質不平衡，造成「水中毒」，另外，戶外活動中每15分鐘應飲水200－300毫升，避免熱傷害的發生，若運動前後量體重有減輕，那減輕的體重就是缺水量，須逐步補足。

夏日酷暑無論是從事戶外活動、運動、旅遊或只是在陽光下走走，民眾都要記得隨時補充水分。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58911

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