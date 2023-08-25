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西瓜營養不同 紅肉抗氧化護心血管 黃肉抗疲勞強化免疫

尤聰光
紅肉西瓜。(圖：台灣農糧署提供)
紅肉西瓜。(圖：台灣農糧署提供)

西瓜水分多、糖分高，又利尿消暑。一般人吃西瓜，最常切片後放進冰箱中，等想食用時再取出，冰涼入口更勝其他飲料。但營養師提醒，腸胃不好、有過敏體質者，記得飯後、退冰後，少量地吃。

台灣衛福部台東醫院營養師楊雅喬說，西瓜有紅肉及黃肉兩種，這兩種瓜肉其實含水量及熱量差不多，差別在於紅肉比黃肉的茄紅素多，黃肉的瓜胺酸則比紅肉高，因此，兩種西瓜都各有其營養價值。

她說，紅肉西瓜所含茄紅素具天然的抗氧化能力，降低壞膽固醇的氧化、也保護心血管健康；黃西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，有助促進血液循環，對抗疲勞，並強化免疫系統。而兩種西瓜β-胡蘿蔔素也高，可以轉化成維生素A，維持視力、使肌膚水潤。

楊雅喬表示，一份西瓜（一片）約190克，熱量70大卡，沒有糖尿病的民眾吃三到四片還可以，若是糖尿病患者，則須依糖尿病控制狀況來增減量。另過敏體質的人，也不建議吃冰鎮後的西瓜，可飯後、退冰後，少量吃一、二小片。

此外，腎功能不好的患者也不能吃多，因為西瓜鉀離子成分高，和香蕉一樣，吃多了會影響腎功能正常運作；西瓜屬性甘寒，若是體質較寒涼、腸胃不佳、容易咳嗽、腹瀉體質、大便不成形或軟稀感、腸胃敏感不宜吃太多。

至於西瓜籽能不能吃下肚，楊雅喬強調，其實西瓜籽正常人是可以吃下肚，因為腸胃無法消化，就會隨著糞便排出，但消化道不好及有便祕的人，建議去除籽比較好。

黃肉西瓜。(本報資料照片)
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西瓜選購TIPS
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糖尿病 過敏 便祕

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