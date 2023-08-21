乳癌術後手臂易水腫 醫師教改善方法

圖片來源 ／健康醫療網

乳癌是女性最常見的癌症 之一，尤其年輕媽媽罹乳癌，影響家庭甚鉅，不過隨醫療發展，乳癌存活率提高，病後療養與健康促進也備受重視。

乳癌篩檢 提升存活率 規律運動復發率下降

隨乳癌篩檢的推行與治療的進步，乳癌存活率逐年提升，以第二期乳腺癌的婦女為例，5年存活率目前可達到90%以上。

台灣羅東博愛醫院乳癌醫療團隊召集人葉顯堂副院長表示，控制體重、提升免疫力能減少乳癌復發機率，因此規律運動格外重要，研究指出，有規律運動習慣的乳癌病人復發風險下降20%，一般女性罹乳癌機率則會降低10%。

術後常見手臂淋巴水腫 常見這些原因所致

葉顯堂說，傳統乳癌手術需盡可能切除腋下淋巴結，來得知淋巴結受感染的程度，以做為正確期數判斷及後續治療的指標，但淋巴廓清會導致淋巴循環受阻，術後有可能造成該側手臂水腫；後遺症可能是術後即發生，亦有可能是一段時間後因蜂窩性組織炎或不當施力等原因誘發。

術後及早運動介入 減少手臂淋巴水腫發生

儘管目前可透過前哨淋巴結偵測術，術前先偵測定位出前哨淋巴結，減少需要切除的淋巴結數目，來降低水腫發生機率，但術後仍有一定比例引發水腫的風險。葉顯堂表示，術後及早運動能減少水腫發生機率，因此醫療團隊在術後第一天就會安排復健醫療科介入、導入正確適當的復健運動，就連在家曬衣服也能預防水腫。

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