防食物中毒 專家提「保命5要訣」打蛋後莫忘1動作

（圖:健康醫療網提供）

夏季炎熱，氣溫節節上升，倘若食物保存不當容易導致細菌滋生，對健康危害甚大；二人或二人以上有相同症狀且自可疑的食餘檢體及患者糞便、嘔吐物、血液等人體檢體或環境中有相同致病原因，則視為一件「食品中毒」。

食品中毒致病菌 分成4類

樂生療養院 營養室蘇嘉華主任指出，造成食品中毒的主要致病菌分為四大種類：

第一為細菌型，例如：腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

第二為病毒型，如諾羅病毒、輪狀病毒等。

第三為天然毒素型，包含植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺及黴菌毒素。

第四則為化學物質中毒，如使用農藥、重金屬、非合法之化合物等。

常見原因一次看 生熟食應分開處理

食品中毒的原因常見冷藏及加熱處理不足、食品調製後於室溫下放置過久、生食及熟食交叉汙染、調理食品的器具或設備未清洗乾淨、烹調人員衛生習慣不良及使用的水源遭受汙染等。蘇嘉華營養師呼籲，處理生熟食時要分開避免交叉感染外，更應落實選用洗選蛋，並於打蛋後應進行手部清潔，再開始蛋黃醬之製作。

食品中毒嚴重恐致命 牢記｢五要原則」

食品中毒輕微者會有腹痛、噁心、嘔吐、腹痛、頭痛、發燒及虛弱等症狀，嚴重患者則可能出現呼吸系統和血液循環系統衰竭，甚至致命。因此遇到上述輕微症狀時，建議持續補充水分或電解質，可暫時禁食、讓腸胃休息，倘若症狀仍未改善，則應迅速就醫，並將剩餘食品檢體密封留存於低溫 冷藏且通報衛生單位。

此外，蘇嘉華主任提醒，請牢記｢五要原則」：食用前如廁後要洗手、選擇食材要新鮮、用餐環境要衛生安全、生熟食分開要復熱完全，及熱存放要注意保存溫度須於70度以上尤佳。

資料來源：健康醫療網

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