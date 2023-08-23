絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味

圓筒絲瓜一般市面上較常見。(本報資料照片)

絲瓜又稱菜瓜，不只可以食用，成熟的絲瓜更可利用其纖維特性做成清潔工具。

絲瓜為短日照蔬菜 ，適合秋冬短日照下栽種。按照果實形狀可分為圓筒絲瓜、稜角絲瓜兩大類，一般市面上常見「圓筒絲瓜」，無稜角、果皮平滑有淺溝，無苦味、纖維較粗，白天開花；若以表皮顏色可再分成「綠皮種」及「白皮種」。

「稜角絲瓜」又稱為「澎湖絲瓜」，果肉與圓筒相比較薄，纖維較細，無苦味，晚上開花。若是適時採收稜角絲瓜，食用肉質佳，但等到成熟老化曬乾後，不易除去果皮做為絲瓜絡用。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗則表示，絲瓜具有清熱解毒效果，感冒後、皮膚挫傷、治療青春痘、口乾舌燥等適合食用。若是擔心食物屬性太寒，料理時可以搭配薑絲、蒜頭等平衡食物屬性。挑選上要注意是否過熟，太熟、太老的絲瓜纖維較多，容易傷胃，腸胃消化功能不佳者要特別注意。

在料理上，營養師李婉萍說，絲瓜在瓜類中糖值含量高，因此料理時不需要太多調味，僅需將絲瓜切塊，搭配加薑絲或是少許鹽巴料理就很鮮甜，還可以達到降火氣效果。