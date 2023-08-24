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為何飲食七分飽 有助62歲劉德華凍齡？

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劉德華嚴格控制飲食，維持每餐七分飽。(圖：台灣映藝提供)
劉德華嚴格控制飲食，維持每餐七分飽。(圖：台灣映藝提供)

日本抗加齡醫學會理事長吉川敏曾分享「抗老醫學」概念。他建議，吃東西時，最好少吃一、兩口，節制一點，讓熱量獲得限制，即可減少自由基所造成的氧化傷害及發炎反應，降低血脂肪，阻止老化及疾病發生。

台灣竹山秀傳醫院家醫科醫師汪利璆也曾建議，別吃太飽，七分就好。她提到，飽食感傳達到腦需要15分鐘，因此剛開動時，常因不自知就吃過量。不妨「吃飯配話」慢食多咀嚼，讓飽食感有時間傳遞。

台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅也指出，每天只吃七分飽，人體在未全飽，處於一點飢餓感時，體內會產生自噬作用，重新組裝及長出新的細胞，有助維持大腦健康。

除了飲食之外，運動也是劉德華維持體態的關鍵。國際知名的預防醫學期刊（Preventive Medicine）2017年一項研究便證實，運動能讓細胞年齡更年輕。

美國楊百翰大學研究細胞內染色體端粒（Telomeres）長度與運動習慣的關係，端粒位於染色體末端，為一連串重複的DNA序列，端粒的長度被科學家認為是評估生物年齡（Biological Age）的重要指標。

研究調查5823位受試者發現，女性1周5天、每天跑步30分鐘，以及男性1周5天、每天跑步40分鐘，與經常久坐不動的受試族群相比，有運動習慣者的端粒長度較長，相當於身體年齡年輕九歲。

台灣長庚醫院體適能中心主任林瀛洲曾受訪指出，運動確實能讓身體更年輕。他建議，平常若無運動習慣的長者，可從走路、伸展等輕度運動開始，累積體能與肌力，或與醫師討論適合的運動，慢慢培養運動習慣。

醫學 日本 DNA

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