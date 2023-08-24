62歲天王劉德華不老凍齡 全靠這6大養生祕訣

62歲劉德華縱橫演藝圈40多年，外貌依舊凍齡、帥氣。(本報資料照片)

62歲港星劉德華縱橫演藝圈40多年，外貌依舊凍齡、帥氣，如何才能跟他一樣保持活力又有強壯體態呢？

劉德華曾曝光私底下用餐菜色，自律的吃法讓不少人驚呼「難怪不會老」。他在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食。雖然他的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。而桌上的菜量已不多，他也沒有全部吃完，只吃一半就結束用餐，讓不少人直呼「吃得好少喔」。

其實劉德華自2013年開始，因為妻子和女兒都是素食主義者，才跟著改變飲食習慣，「基本上是一連吃三頓穀類食品、原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃。他對飲食相當堅持，30年來也沒喝過任何冷飲，他認為，「熱飲有助血液循環，不容易老」。

劉德華保養得宜，還曾在演唱會秀出超狂八塊腹肌。他不只身材維持得好，黑髮依然茂密，完全不輸現在的新生代男星，稱他為「不老男神」當之無愧。

台灣營養師高敏敏曾指出，劉德華不老凍齡的養生方式有六項祕訣：

1.不喝冷飲

劉德華30年以來堅持以熱飲取代冷飲，因爲熱飲能幫助血液循環。

2.晚上7點後不進食

除了晚上7點後不進食之外，早餐前應有至少十小時空腹，讓食物完全消化完畢，以便減少腸胃負擔。

3.每餐7分飽

維持每餐七分飽，遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐，也放慢吃飯速度。

4.堅持盡量茹素

劉德華從2013年開始茹素，只有在拍戲時會吃少量的雞肉及乳酪。

5.執行有氧運動

平日勤做30至40分鐘的有氧運動，以及胸肌、腹肌訓練，維持體能的彈性與平衡。

劉德華公開私下飲食習慣。(取材自微博)

6.吃優酪乳、麥片

將優酪乳、麥片當做早餐享用，補充膳食纖維之外，也能攝取優酪乳的益生菌。

高敏敏提醒，找出適合自己的飲食法並養成習慣，才是長久保持健康的不二法門。

許多人在吃素，有人為信仰吃素，有人為身體健康吃素，有高血脂、脂肪肝的人也吃素，但並非人人都適合吃純素，因體質而異，究竟如何跟劉德華一樣吃素吃得健康？

台灣台安醫院營養師劉怡里曾指出，素食使用植物性油脂，沒有膽固醇困擾，又是高纖食物多，能幫助血糖 穩定、膽固醇排泄、血脂降低，由於含有植化素例如花青素、茄紅素等，還能幫助預防癌症 的發生。

國外研究顯示，吃素可以減少罹患癌症，因富含植化素，減少大腸直腸癌罹患率最明顯，也可減少肺癌、肝病的罹患率。