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不只體溫上升 中暑恐致多重器官衰竭 這6招預防

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

28歲的謝先生於週末前往新竹縣山區郊山爬山，因擔憂負重太重，故刻意減少攜帶水量，登山期間卻又遍尋不著乾淨水源，直到下山才有機會額外補充水分。下山後隨即都待在冷氣空調環境，但直到睡前仍感覺身體熱熱的，有輕微疲倦與頭暈症狀，就醫確定為中暑。

中暑常見這些症狀

新竹臺大分院家庭醫學部蘇柏維醫師指出，中暑常見症狀除體溫上升，還包含皮膚乾躁發紅、心跳加快、呼吸急促、倦怠無力等。若情況未能及時改善而持續惡化，此時會使身體調節熱量的機能失效，身體的核心體溫將明顯上升，無法排汗，並出現頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙等中樞神經症狀，甚至進展到多重身體器官衰竭、神智混亂、以及昏迷。

6預防措施 降低中暑風險

柏維醫師提供一些預防中暑的撇步，民眾可善加運用：

1. 注意適當的水分攝取：高溫下身體容易脫水，所以在長時間的戶外活動中定期補充足夠水分，並避免過量飲用含咖啡因或糖分過高的飲料，因為它們可能反倒會加重脫水症狀，在酷熱的天氣中，補充含電解質的飲料或含鹽分的食物也是不錯的選擇。當在炎熱天氣下已出現口渴症狀時，便是個警訊，應儘快補充飲水，並暫停當下活動，轉移至陰涼處。

2. 適當遮陽：在炎熱的太陽底下，盡量避免長時間的直接暴曬。戴寬邊的帽子，或使用陽傘以提供遮蔭，減少皮膚直接暴露在陽光下的機會。

3. 選擇合適的服裝：穿著輕便、透氣、寬鬆的衣物幫助散熱，並選擇淺色的衣物可以反射陽光，減少身體吸熱。

4. 避免於高溫時段戶外活動：在白天上午10時到下午4時之間的高溫時段，應避免長時間的戶外活動。如果必須外出，應定時至陰涼處休息。

5. 使用輔助身體冷卻的物品：使用冷毛巾敷在頭部或脖子上可以幫助降低體溫。

6. 知道如何應對中暑：如果你或他人出現疑似中暑症狀，應立即尋求醫療協助。在等待醫護人員到來之前，旁人可將患者先移至陰涼處，並給予電扇、涼水或冰袋以降低體溫。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58897

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