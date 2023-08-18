綠地這原理幫助放鬆身心 專家：能活化副交感神經

研究顯示，綠地覆蓋率與躁鬱症發生呈現負相關，專家建議，民眾可走進自然、放鬆身心。圖為政府機關提供員工放鬆的綠地場域示意。（記者林琮恩／攝影）

台灣學者研究發現，綠地覆蓋率與躁鬱症發生呈現負相關，但研究期間的2013至2014年間，台灣有50個鄉鎮市並未達到世界衛生組織（WHO ）建議的綠地覆蓋率，多分布在西南沿海，高雄市、台南市合計就有25個鄉鎮市未達標。學者表示，沿海地帶雖因土地貧脊、綠地較少，但研究顯示看海也有舒緩情緒效果；綠地幫助心理健康 的機制，與不同感官均有關聯，建議民眾「走入自然」。

該篇研究16日登上國際期刊「健康與地方（Health and Place）」。結果顯示，鄉鎮綠地多寡與減少躁鬱症疾病負擔有關，以全台人口換算，現況下綠地能讓台灣民眾「多活6.1年」；且綠地與減少躁鬱症發生率有關，民眾身心理健康、能正常生活工作，可帶來212.7萬美元，換算超過新台幣6700萬元的產值增加。

依WHO建議換算，台灣鄉鎮市的綠地覆蓋率應達25.6%。但根據衛星遙測，有50個鄉鎮市比例未達標準，且多位於沿海，推測為土壤貧瘠所致。研究通訊作者、成大空間資訊學系副教授吳治達說，綠地可分人工、自然綠地，自己桌上就放有兩盆人造植物，能放鬆心情又不必擔心未妥善照顧會讓植物死亡。

他表示，沿海地區土壤鹽分高，植物較難生長，但仍有防風林，也能人工種植綠地。且根據過去國內外研究，水體也與健康效益有關，故靠近海、從事親水活動，也能對身心帶來助益，再結合沿岸防風林，達到「混合效益」。

至於綠地改善心理健康的機轉為何？研究共同作者、台北護理大學休閒產業與健康促進系助理教授李曉昀表示，不少既有理論、實證研究已證實綠地與心理之間的關係，人類本就傾向居住在自然環景，人類的起源亞當、夏娃就是居住於森林之中。都市化雖然讓人類生活變得方便，但「沒有寫在人類基因中」，並非人之本性。

李曉昀說，過去的實證研究發現，人類在森林中暴露，副交感神經會活化、交感神經弱化，從而釋放壓力。除了「多看綠色」以外，讓五感都暴露在自然環境中效果更佳，原因城市生活中有太多吸引注意力的事物，在大自然環境中，能恢復注意力，「降低躁鬱，走進綠地就可以。」

中興大學森林學系特聘教授柳婉郁則說，綠地影響心理健康有不同途徑與機制，如自然植物可經由生理機制排放出芬多精等，有益健康的揮發性有機化合物，人造景觀無法達成；但人造景觀如應用得當，亦能營造出美麗、自然的森林生態樣貌，讓人們在進入或觀賞該環境時，達到放鬆和恢復注意力的效用。