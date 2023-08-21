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一場秋雨一場寒 當心自律神經失調 可補充鈣、B群

鄒尚謙
節氣立秋已過，現在日夜溫差開始增加，營養師提醒，得多留意環境溫差，民眾可增加補充鈣、鎂等營養素，避免自律神經失調。圖為示意圖。（本報資料照片）
節氣立秋已過，現在日夜溫差開始增加，營養師提醒，得多留意環境溫差，民眾可增加補充鈣、鎂等營養素，避免自律神經失調。圖為示意圖。（本報資料照片）

立秋節氣已過，日夜溫差開始變大，營養師提醒，「一場秋雨一場寒」，每下一場雨，氣候就添一分寒意，得多留意環境溫差，民眾可增加補充鈣、鎂等營養素，避免自律神經失調。

白天秋老虎發威，若再加上降雨不斷，夜間氣溫下降。台北美兆健康管理中心營養師江幸芸表示，溫差增大，人體的自律神經容易失調，若民眾手腳容易冰冷，每次走進冷氣房便感到身體有些不舒服，可能就與自律神經息息相關。

「自律神經若不協調、切換能力不佳時，身體容易感到不對勁。」江幸芸說，容易有口乾、心悸、胸悶、睡眠障礙、發冷發熱、胃食道逆流、胃痙攣、胃潰瘍，雖然可能沒有典型症狀，但多與自律神經密切相關，影響層面廣泛。

如何調整自律神經？江幸芸說，現代人工作壓力大，大部分的人都是交感神經亢奮，長期精神緊繃，可自行練習「腹式呼吸」，深吸氣到腹部後，從鼻腔吐出，重複數次以緩解焦慮，調節自律神經，讓交感、副交感神經恢復平衡協調。

至於飲食、作息上的建議。江幸芸建議，三餐定時定量、細嚼慢嚥，咖啡、能量飲等咖啡因飲品盡量避免；立秋過後日照時間漸漸變短，可開始慢慢調整為早睡早起，並多補充鈣、鎂、維生素B群，因鈣可維持肌肉收縮，安定神經；鎂則可穩定情緒，對失眠的人很有幫助；維生素B群可以維持神經功能，同時更能抗氧化。

咖啡 失眠 肌肉

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