打針、抽血前必看 防「暈針」別再臉色發白暈倒

（取材自健康醫療網）

許多人打針、抽血後會臉色發白，覺得頭暈、想吐，甚至因此暈倒，這是因為「暈針」造成的。台南捐血中心何國維醫師表示，像捐血後暈倒事實上都不是因為貧血，多半都是暈針造成的，而暈針其實是可以預防的。

所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」。何國維醫師說明，血管迷走神經反應主要是由以下2因素造成的：

生理因素：身體血液流失一定比例後造成的反應；心理因素：情緒焦慮、恐懼、預期疼痛等。

何國維醫師表示，暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓 突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀，少數人會有暈厥、失去意識等嚴重情況。

暈針症狀不是貧血 預防方式有「這些」

由於貧血症狀（如：頭暈、臉色蒼白）與暈針類似，因此許多人常將相關症狀誤以為是貧血，甚至認為抽血、捐血會導致貧血，但事實上這些不適症狀大多都是暈針造成的。

何國維醫師提到，暈針是捐血人捐血不適反應的第一名，發生率遠高於瘀青，但暈針其實是可以被預防的，以捐血來說預防方式如下：

捐血前一天補充大量水分，尤其是天氣較熱的時候 捐血前一天應充足睡眠、不熬夜 捐血前應正常飲食（清淡為佳），勿空腹捐血 捐血前30分鐘再次補充水、果汁或牛奶 等水分 捐血時找人陪伴 若曾有暈針反應，可先告訴護理人員以提供相關協助。

捐血後至少休息10－15分鐘，確定沒有不舒服後再離去 捐血後補充水分和點心，使身體適應調節血量 捐血後6小時內勿飲用酒精類飲品、勿泡溫泉、勿蒸汽浴 捐血後24小時內多補充水分 捐血後24小時內勿劇烈運動，例 如打球、賽跑、游泳等。

何國維醫師表示，簡單來說只要在前一天睡飽一點、吃飽一點、水喝多一點就可以有很好的暈針預防效果。

而民眾在打針、抽血前也可依上述原則來預防暈針產生，多補充水分並避免熬夜、空腹、酒精等。此外也要放鬆心情、避免過度緊張，聽音樂、觀看影片、與人交談等分散注意力也有助於降低恐懼、疼痛並預防暈針。

資料來源：健康醫療網

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