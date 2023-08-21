每天走4000步 降低早死風險 走愈多 對健康愈有幫助

一項跨國研究顯示，每天至少步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病而死亡的風險。(路透)

一項最新跨國綜合分析研究顯示，每天至少步行4000步可以顯著降低早死風險，而每天步行2337步，則可以降低因心血管疾病 而死亡的風險，但走「愈多愈好」。

CNN報導，這項研究分析澳洲、日本、挪威、西班牙、英國和美國進行的17項研究、涉及近22萬7000人的數據，該研究第一作者、《歐洲心臟病 學會》（European Society of Cardiology）期刊副總編巴納赫（Maciej Banach）說，「走的步數愈多，對健康影響愈大，每天增加500至1000步，就能顯著降低死亡率。」

研究表明，每天走路低於5000步，就被視為「久坐的生活方式」。同時也是美國約翰霍普金斯大學醫學 院心臟病學兼任教授的巴納赫指出，分析發現，「每天多走500步，死於心血管疾病的風險就會降低7%；而每天多走1000步，死於任何原因的風險就會降低15%」。

這項研究結果8日發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》上，巴納赫說，「據我們所知，這是迄今最大規模的分析」，並稱這項分析首次檢驗了每天走2萬步是否與健康有關。

此次所有研究都是觀察性，只能顯示每天走路步數與健康之間的關聯，而不是直接的因果關係。

研究顯示，雖然每天約走4000步與早死風險顯著降低有關，但對風險影響最大的其實是每天步行超過7000步，而對健康益處最大的是2萬步。

研究指，步行對所有國家的男女性帶來的健康益處是相同的，巴納赫說，雖然在60歲及以上的參與者和年輕參與者身上都看到好處，但老年人死亡風險降低的幅度小於60歲以下族群。

巴納赫表示，每天走6000步至1萬步的60歲及以上成年人，早死風險降低了42%，而每天走7000步至1萬3000步的60歲以下成年人，早死風險降低了49% 。稱這樣的結果差異可以解釋「愈早開始愈好」，並且要持之以恆。