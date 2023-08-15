當心低血糖更致命 1控制計畫防血糖起伏

圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病 及其所引發的併發症 影響不容小覷，研究發現，曾發生低血糖 者，在大血管併發症、小血管併發症或死亡率，都比不曾發生低血糖的人更高；所以糖尿病控制血糖時，特別要避免嚴重低血糖的發生。

藥物及飲食配合控糖 4個小撇步成得力助手

台灣奇美醫院內分泌新陳代謝科(12A)病房約有57.4%需常規測量血糖、並使用血糖藥物，回溯2021年糖尿病人於住院期間發生低血糖事件，發現相關的原因有進食量變少、使用血糖藥後未進食、腹瀉多次、未及時調整用藥、未接受相關衛教而不清楚如何預防低血糖等，於是將預防低血糖照護列為重要照護指標。

護理長陳淑娟指出，首先，護理師會在給予病人血糖藥的前後做好進食／消化評估與追蹤：運用方便記憶的標語「（藥前）量、吃、量、拉；（藥後）吃飽沒？」。給血糖藥前須評估病人的：

1.「量」血糖：測量血糖值時間點，有分成飯前測血糖值或飯後2小時測量的血糖值 2.「吃」東西：有進食之意願並已備好食物在旁邊 3.飲食「量」：上一餐進食量是否小於之前的50% 4.「拉」肚子：是否有腹瀉多於三次／當日 5.在給藥後30分鐘要追蹤病人「吃飽沒？」：是否進食、及進食類別與量。飲食狀況影響血糖變化，也是使用血糖藥物調整與否的重要參考。

護理師評估病人進食量改變、腹瀉多次、或有不適症狀等，主動跟醫師討論後，醫師依據病況與飲食攝入量作為血糖藥物調整參考、或轉介糖尿病衛教師及營養師介入照護。護理部糖尿病衛教師陳明惠說明，首先要釐清發生低血糖的原因，讓病人及家屬知道如何處理低血糖，更重要的返家後預防低血糖發生之照護應注意事項：

1.要記住自己的低血糖症狀，以便及早發現低血糖並儘快處理 2.無論使用口服或注射降血糖藥時，劑量要準確，且用藥後按時進食 3.三餐需要定時定量 4.運動前、後須先測量血糖，若是太低（120mg/dl以下）可吃些點心補充熱量 5.生病時，如果食慾差，勤量血糖，建議此時三餐餐前及睡前要量血糖，藥物劑量需做調整，請與您的醫師或衛教師連絡 6.外出時應該隨身攜帶糖果、餅乾以備低血糖時食用

釐清平常飲食 提供個人化營養照

營養師曾郁芳指出，營養照護要了解近期食慾狀況以及平常飲食史，若是因疾病而食慾不佳，會與病人討論是否額外攝取營養補充品以補足熱量；若是低血糖常發生，須注意發生低血糖時間點，如評估非飲食攝取量問題，需與醫師討論是否調整血糖用藥；除此之外也會衛教病人醣類食物以及份數概念。

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