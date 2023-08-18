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男性普遍過重 10大危險生活型態小心健康異常

（李樹人）
醫師提醒為人父者，為了自己健康及全家人幸福，應改變不正常的生活習慣，並定期安排完整健檢；圖為示意圖。（Ingimage）
醫師提醒為人父者，為了自己健康及全家人幸福，應改變不正常的生活習慣，並定期安排完整健檢；圖為示意圖。（Ingimage）

許多爸爸每天辛苦的工作，有時又忙著應酬，疏於好好照顧自己。以台灣為例，根據聯安預防醫學機構進行的男性十大健康異常報告，整理出「爸爸十大危險生活型態」，包括抽菸、喝酒、愛吃肉、不愛吃蔬果、重口味飲食、喝咖啡加奶精，還有常熬夜與應酬、常加班又工作壓力大，有吃宵夜習慣，加上水份攝取不足2000c.c、不愛運動，皆不利於健康。

聯安預防醫學機構進行男性十大健康異常報告顯示，男性健康問題以腸胃、心血管及肝臟健康表現最不理想，尤其男性普遍存在「體重過重」，困擾男性問題前三名分別是腸胃、痠痛及壓力。

身為子女，除了平常關心辛勞的爸爸，也應該好好檢視一下爸爸的健康狀況，在亮起紅燈前及時找出問題，進而改善及預防疾病的發生。

從聯安健診數據中發現，男性在衝刺事業，健康狀況卻逐漸下滑。健診報告中常見的健康異常，包括脂肪肝、胃發炎、胃及12指腸潰瘍、胃食道逆流、血脂異常等，近八至九成，且多數受檢者都有腸道息肉，雖然多為良性，但仍顯示出腸道健康普遍不理想。

針對50歲以上的熟齡爸爸，泌尿系統是另一個健康困擾。依據聯安男性受檢者統計發現，超過四成的男性有攝護腺肥大現象，滴滴答答的頻尿困擾，造成生活的的不便，影響生活品質。又因為攝護腺肥大解尿不順，尿液在膀胱長年濃縮結晶形成尿路結石， 一旦發作，疼痛感更讓許多熟齡爸爸不禁皺起眉頭。

男性心血管、肝膽腸胃及泌尿系統的健康問題，其實可從不正常的生活作息、飲食習慣及工作壓力中找出致病根源。

綜合整理出影響爸爸健康的「十大危險生活型態」，及可能引發的疾病，一旦爸爸符合危險生活型態，就應多給予關注，時時提醒爸爸，為了自己的健康及全家人的幸福，從改變不正常的生活習慣開始，並定期安排完整的健康檢查，審視健康狀態。

十大危險生活型態與可能引發的疾病：

抽菸：肺癌、胃炎、胃潰瘍、胃道流、大腸癌、胰臟癌

喝酒：胃炎、胃潰瘍、胃食道流、脂肪肝、胰臟癌

愛吃肉、不愛吃蔬果：心血管疾病、脂肪肝、腸息肉、腸癌

重口味飲食：心血管疾病、代謝症候群、高血壓、腸息肉、腸癌、胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流、脂肪肝

喝咖啡加奶精：心血管疾病、尿路結石、脂肪肝

常熬夜、應酬：胃潰瘍、肝功能異常、脂肪肝

常加班、工作壓力大：胃潰瘍、痠痛問題、腎上腺皮脂分泌失衡

有吃宵夜習慣：胃食道逆流、脂肪肝、心血管疾病

水分攝取不足2000c.c：尿酸偏高、尿路結石、便祕、痔瘡

不愛運動：心血管疾病、脂肪肝、體能下降、便祕

心血管疾病 醫學 便祕

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