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刮痧別下重手 刮出「紅紫瘀點」血液循環就獲改善

廖靜清
刮痧要善用刮痧板、陶瓷湯匙等工具，千萬不要用鐵湯匙、錢幣，容易破皮受傷。（本報資料照片）
刮痧要善用刮痧板、陶瓷湯匙等工具，千萬不要用鐵湯匙、錢幣，容易破皮受傷。（本報資料照片）

炎炎夏日，高溫讓人容易出現煩躁、昏沉、胸悶、頭痛、惡心等症狀，若不及時降溫，可能有熱衰竭、中暑危險。若有上述症狀時，不妨可以刮痧減輕症狀，應善用器具刮拭肩頸、背部，由上而下輕輕刮出「痧點」，當出現紅紫色瘀點，代表血液循環獲得改善。

並非顏色愈深愈好 

刮痧是一種傳統的中醫療法，對皮膚進行刮擦，可刺激血液循環，進而改善身體的散熱效率。不過，民眾常有迷思，以為刮痧出現紅紅紫紫、甚至黑色的瘀斑才有效果？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，刮痧出現類似瘀血斑點，是血液從微血管流出並浸潤到周圍組織的現象，只要刮出微紅色或淡紫色的「出痧」即可。

很多人以為黑紫色的痧點代表排出毒素、經絡有瘀滯，常導致下手過重，其實刮得又黑又紫反而傷害皮膚，造成皮肉損傷疼痛。林舜穀強調，刮痧一定要適度，施力過猛或追求大量的出痧，會破壞皮膚表面的微血管，當血液在皮膚表面凝固，形成血塊阻礙血液的流動，會使散熱效率變差。

刮痧要善用刮痧板、陶瓷湯匙等工具，千萬不要用鐵湯匙、錢幣，容易破皮受傷；刮痧前可塗些乳液、嬰兒油，減少摩擦力。

選對肌肉位置下手

刮痧也要選對位置，才不會傷到骨骼和關節。林舜穀說，肩頸、背部、手臂、下肢等是肌肉豐厚部位，血液循環較旺盛，適合刮痧，包括背部的闊背肌和斜方肌、手臂的三角肌和二頭肌、腳部的股二頭肌與闊筋膜張肌等。

刮痧注意事項 資料來源／醫師林舜穀
刮痧注意事項 資料來源／醫師林舜穀

刮痧適合部位 資料來源／醫師林舜穀
刮痧適合部位 資料來源／醫師林舜穀

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