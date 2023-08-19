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氣到昏倒 醫師：好發年輕女性

李青縈
老師指導學生示意圖。（本報資料照片）
老師指導學生示意圖。（本報資料照片）

台灣一名40多歲國小女老師，某次在指導學生動怒、一氣之下竟然昏倒；幸好學生機靈找其他老師求助、幫忙送醫，送醫後檢查後並沒有發現特殊問題。醫師表示，主要是情緒激動引發血管迷走神經性昏厥，並沒有留下太大後遺症。

台灣國泰醫院心血管中心醫師郭志東指出，該名女老師其實在這之前就有發生昏厥的狀況，而事發當天正好整天沒進食，加上要陪伴學生準備比賽、壓力大，在學生不理會、不懂她的指令下，情緒有些激動，一氣之下就昏倒了。當時學生趕緊找校園中其他老師協助叫救護車，在救護車上老師已經醒來並恢復意識，經過超音波、心電圖等檢查也並無大礙。

郭志東說，該個案屬於血管迷走神經性昏厥，平常作息正常，血壓不高也沒有貧血問題。血管迷走神經性昏厥，一般來說好發在20至50歲，年輕女性更容易發生，特別是在肚子餓、或是情緒激動等狀況下容易發生，多數不會留下太嚴重後遺症。

郭志東說，一般來說要先區是否為癲癇所致，若是癲癇通常發作時間較長，並且醒來時患者較為虛弱、迷糊，會請神經科安排腦電圖等檢查。而昏厥主要分成三大類，第一個是反射型、第二個是姿勢改變、第三個則是心因性，就醫後醫師主要會透過詢問病史以及安排檢查等排除判斷。

郭志東進一步表示，第一種通常跟情緒激動相關或是用力，如生氣、興奮或是排泄用力等狀況下容易發生；第二種則是姿勢改變低血壓的狀況，可以透過傾斜板檢查確認；第三種則是心律不整、自律神經、心因性等問題可以透過心臟超音波檢查心臟收縮功能或是24小時心電圖等確認。若是可以排除第二種或是第三種確認反射型則較不需要緊張。

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