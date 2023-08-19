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出遊怕暈車掃興？ 8招預防「動暈症」

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不少人搭機或搭車會感到頭暈嘔吐，讓遊興大打折扣，醫師建議，預防暈車上車前30分鐘就要吃暈車藥；圖為示意圖。（Getty Images）
不少人搭機或搭車會感到頭暈嘔吐，讓遊興大打折扣，醫師建議，預防暈車上車前30分鐘就要吃暈車藥；圖為示意圖。（Getty Images）

夏季正值出遊高峰，不少人搭車或飛機會感到頭暈，嚴重時還會嘔吐，遊興大打折扣。醫師說明，暈車、暈機與暈船是源自於「動暈症」，通常是因視覺與前庭覺不同才會暈眩。想解決動暈症，除了借助暈車藥，還能擦精油、或看窗外的遠方，來緩解暈車。

台灣頭痛學會常務理事黃子洲醫師表示，會發生暈車，是因前庭系統與環境無法搭配造成。無論暈車、暈船與暈機，都是視覺與前庭覺的矛盾，或感覺系統感覺到從無經歷的感覺，最好的例子是搭船造成的暈船，是因為經歷嶄新的經驗而產生，所以搭渡輪到外島的旅客，幾乎有一半都在嘔吐。動暈症的主要症狀是噁心、嘔吐；有些人還有頭暈、疲倦、臉色蒼白、冒冷汗、頭痛、對氣味敏感、唾液分泌增加、不安、不能集中注意力等症狀。

某些族群特別容易有動暈症，例如女性、青少年、兒童（尤以9歲是最容易暈車的年齡），以及正值生理期與懷孕的女性也特別容易暈車。另外有偏頭痛體質，或有前庭病變（如梅尼爾氏症）者，也會特別容易暈車。

研究顯示，與其他人種相比，華人特別容易暈車。其他則有在車上滑手機，及感官刺激等，所以聽到車上有人嘔吐，其他人也會跟著想吐，就是種感官刺激。另外，老人因前庭系統退化，及曾經有相關經驗，因而不容易暈車。

預防動暈症，有以下幾種作法：

1.清新氣味：使用薄荷、薰衣草、薑等清涼氣味刺激。

2.飲食：大量飲水，吃低脂、平淡、多澱粉的食物，不要吃太飽、太辛辣、太油膩、富含組織胺的食物，不要喝酒或抽菸。

3.空氣：呼吸新鮮空氣。

4.座位：車坐在前座，船坐在中段，飛機坐在機翼段，面向行進方向。

5.眼睛：看向遠方的地平線，不要看手機或看書。

6.姿勢：躺平、閉眼，睡著更好。

7.藥物：最好在上車前30到60分鐘前服用。

8.針灸貼片：不可裁半使用以免減低藥效，建議到4小時前就貼。

華人

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