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維持腸道平衡 研究：益生菌對8大病症具保健功效

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

隨著腸道菌相對人體健康重要的研究披露，益生菌引起全球專家討論。台灣大學生化科技學系名譽教授潘子明將其畢生研究經驗淬煉成書《潘子明益生菌健康研究室：科學實證益生菌對8大病症的保健功效》，闡述益生菌對於神經精神改善、牙周病保健、緩解骨質疏鬆與直腸癌化療副作用、腸道消化保健、免疫保健與代謝症候群預防等方面，皆有重要突破。

人體的腸道中含有50兆的微生物，總重量有1.5公斤，比起30兆的人體細胞更多。腸道中的微生物統稱為「微生物菌群」，近年醫學研究發現，腸道細菌對健康的影響非常廣泛，無論是發炎性的腸道疾病、代謝性疾病、心血管疾病、神經相關疾病、免疫疾病，甚至是憂鬱、焦慮等精神相關疾病，都與腸道菌息息相關。

益生菌的重要觀念

益生菌（probiotics）是指一類活的微生物，包括乳酸菌、比菲德氏菌、酵母菌等，當攝入足夠量時，可以對使用對象的健康發揮有益作用，包括調節腸道菌群、促進營養物質吸收和調節免疫等。

一般而言，人體腸道會存在和平共處的正常微生物，當其數量及種類減少時，則會被一些致病性病原菌取代而造成失調現象（dysbiosis），進而引發很多疾病，長年占台灣死亡率第一位的癌症就是其中一種。

腸道中有好菌也有壞菌，特定的細菌會釋放出內毒素及其他有害分子，經腸壁滲漏至血液中，觸發人體的「免疫反應」，導致「發炎」，對全身各個系統造成傷害，若要避免疾病甚至是癌症的發生，維持腸道細菌動態的「均勢」與「平衡」，是非常關鍵的一件事。

調控腸道微生物群 改善疾病的發生

1.腸道健康：

改善腸道菌相、便秘、腹瀉型腸炎與預防胃黏膜損傷

2.免疫調節：

提升免疫力、緩和過敏反應、改善異位性皮膚炎

3.代謝調節：

調降血脂、血糖、血壓及體重控制

4.減緩神經精神退化：

改善中風與失智等身心記憶衰退

5.預防蛀牙：

減少致齲菌在口腔內黏附量與生長

6.牙周病保健：

減少致牙周病細菌菌數、改善齒槽骨流失與牙周發炎

7.緩解骨質疏鬆症：

對停經後雌激素缺乏造成的骨質疏鬆，有緩解與預防效果

8.緩解結腸直腸癌化療副作用：

抑制癌細胞生長、改善厭食與嘔吐虛弱

經動物實驗 可緩解結直腸癌化療副作用

世界衛生組織預測未來20年因癌症死亡人數占所有死亡人數比率將增加到70%，依據台灣衛生福利部2021年統計資料顯示，結直腸癌是台灣癌症死因第3位，也是發生率最高的癌症，不論是男性或女性皆為死亡率之第3位。

目前治療大腸癌的主要方法，是以外科手術切除腫瘤後輔助給予化學療法。然而，化療常使患者產生嚴重的副作用，如厭食、嘔吐、虛弱、免疫抑制等。潘子明的研究團隊從動物實驗中發現，NTU 101發酵脫脂乳萃取物與化療藥物5-FU合併使用，可增強抗癌藥物抑制癌細胞生長之效果，改善化療藥物所造成的體重減輕與食慾不振，減輕小鼠腫瘤體積與減少腫瘤轉移。

以體外結直腸癌細胞模式評估活性成分抑制癌細胞增殖之能力，結果確認NTU 101發酵脫脂乳中所含之棕櫚酸（palmitic acid）、硬脂酸（stearic acid）與glyceryl 1,3-dipalmitate混合物為主要活性成分，可以有效降低化療藥物之使用濃度，並增強抑制癌細胞生長的效果，同時相關之抑制機轉也被確認並發表於Food Funct. (2019) 10: 7634-7644，該研究成果獲選為該期刊2019年12月號之封面故事（cover image）。

潘子明表示，雖然益生菌並非萬靈丹，但大多數科學家認同益生菌能夠調節腸道菌群，促進營養物質在腸道內的消化、吸收和代謝，有益人體健康。2021年台灣各種原料生產保健食品中，以乳酸菌為原料者占第1位，年產值達61億台幣（約1.9億美元），預估全球2026年益生菌市場將達到783億美元。益生菌從傳統保健產品、進入最新發展的次世代益生菌、糞便菌群移植，以及在精準醫療、再生醫療扮演關鍵角色的胞外泌體（exosome），益生菌的價值也更廣為眾人所知。

資料來源：健康醫療網

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