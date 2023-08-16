止汗劑含酒精易引發過敏 最好不定期換品牌

許多人有夏季腋下汗臭的困擾，會使用止汗劑、體香劑，醫師建議不定期更換品牌。此為示意圖。(本報資料照片)

熱、熱、熱，全球夏季溫度屢創新紀錄，無論是不是容易流汗的體質，悶熱潮濕都讓人無可避免地汗水直流，身體又濕又黏非常不舒服。面對未來漫漫高溫 天氣，做好「抗汗」準備是一定要的。

交感神經易興奮 容易流汗

同樣在攝氏36度的室內坐著不動，有人大汗淋漓連衣服都濕透，彷彿經過劇烈運動，有人卻沒有嚴重出汗的問題。為何出現這樣的差別？

台灣彰濱秀傳紀念醫院皮膚科醫師黃星瑋說，人類是恆溫動物，流汗是調節體溫的機制，若有過度流汗問題，應先排除是否疾病造成，若沒有，除了跟所處環境高溫炎熱有關，也跟個人體質相關，除了來自遺傳，本身汗腺發達、交感神經較易興奮的人，都容易出汗。

黃星瑋指出，交感神經系統控制皮膚底下的血管與汗腺，對血管有收縮作用，對汗腺有刺激排汗的功能，某些部位特別容易流汗，代表這個地方的汗腺較多，或受到交感神經較多刺激。

身體陰虛 白天無汗晚盜汗

台灣彰化縣中醫師公會理事長彭德桂說，中醫認為汗是氣血的延伸，體內正常的水分（津液）外流就是汗，流汗是為了排泄體內多餘的水分或產生的熱量，通常沒區分局部跟全身的汗，而是分為多汗和盜汗。白天或晚上都多汗，代表著身體元氣比較虛，本身的陽氣虛造成皮膚無法固守水分氣機的運作；白天不流汗但晚上流汗稱作盜汗，這時的汗冷而無味，稱為陰虛，是新陳代謝跟自律神經失調所造成。

彰化縣診所協會前理事長、皮膚科開業醫師陳建宏表示，某些人會有局部多汗的情形，患者求診常見部位分別是手掌、腳底、腋下。手汗症和腳汗症常與家族遺傳有關，手汗症嚴重的病人，夏天手掌汗水滴下，拿筆寫字紙都濕了，更別說跟人握手時的尷尬，因此手汗患者常有社交障礙。腳汗藏在鞋裡不易被發現，但可能潮濕不通風導致細菌孳生，而感染香港 腳等皮膚病。

腋下因細菌孳生分解汗水產生臭味，夏天多汗，臭味更明顯，萬一腋下的頂漿腺較發達，分泌物被細菌分解後的異味俗稱狐臭，更是令人困擾。陳建宏建議可接受手術改善，或適當使用止汗物品抑制微生物以減少臭味。

不定期換品牌 降過敏 機率

市售止汗產品琳瑯滿目，看得消費者眼花撩亂。黃星瑋說，止汗劑是鋁鹽化合物，可增加汗管滲透性，促使真皮層增加吸收汗液，並阻塞汗腺管的開口，使汗液無從流出，可挑選有品牌的，用在汗多部位一天一至兩次。

陳建宏表示，體香劑和止汗劑的成分類似，有些體香劑含酒精成分殺菌或含硫酸銨鋁抑制細菌生長。膏狀的止汗劑和體香劑都具有暫時阻塞汗腺作用，防止脂質排出，液狀的止汗劑和體香劑可調節汗腺通道，減少分泌汗水，功能上都是盡量不排汗，以免汗水和微生物作用產生體臭。

止汗劑和體香劑的使用量，台灣衛福部彰化醫院皮膚科醫師郭峰昇認為，只要使用後不過敏、沒特殊症狀，可依自己喜好選購使用。陳建宏的看法是止汗劑和體香劑通常含酒精、香精等添加物，經常使用有些人會過敏，不妨不定期更換品牌和配方，降低過敏發生機率。

手術非萬能 恐代償性出汗

動輒流汗且容易發出體臭的人，郭峰昇建議使用止汗劑、體香劑之外，最好多帶幾件衣服更換，多帶毛巾擦乾汗水。至於手術治療，陳建宏說，手汗可經由內視鏡交感神經阻斷術治療，降低出汗量，但身體可能出現代償性出汗的風險，患者通常不願冒險，只有忍耐和保持衛生。

黃星瑋表示，也可藉由施打肉毒桿菌素或微波破壞大汗腺的方式改善出汗，但身體排汗量是一定的，降低或阻止某部位出汗量，身體其他部分仍會代償性出汗，也就是增加排汗量，所以到較陰涼處或開冷氣降溫等改變環境的作法，才能有效減少流汗。

止汗產品這樣用

1. 出汗前先擦，效果比出汗後使用好。

2. 膏狀和滾珠式適用於局部小範圍，像頸背、耳後和腋下等部位，建議洗完澡後使用，以降低體表細菌汙染瓶口的機會。

3. 噴霧劑型適用於足、背等大面積部位，方便外出攜帶、補充。