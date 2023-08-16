冰水洗臉能縮毛孔？肌膚恐變敏感

使用與皮膚差不多溫度的水溫洗臉，不要過熱或過冷，避免溫差對皮膚的刺激。（本報資料照片）

環境溫度一升高，臉上肌膚出油就會變得明顯。油性肌膚的人，甚至覺得簡直油到可以「煎荷包蛋」。

夏季為什麼容易出油？台灣大千健康醫療體系康美美容中心組長林怡菁說，皮脂腺是附屬皮膚器官的重要腺體，除了手掌與腳掌，分布在全身，以臉部、頭部、前胸、後背最多，會受到自身體溫及外在環境溫度的影響，而刺激腺體的分泌。

皮脂腺隨著外在環境溫度的上升，皮脂分泌量也會增加，夏季容易流汗，皮脂腺分泌隨著汗水排出，但臉部不容易流汗的人，反而只出油，常常會有油光滿面的困擾。

「臉部容易出油與體質有絕對的關係。」林怡菁指出，因為皮脂腺分泌受到雄性荷爾蒙影響，一般男性出油量多於女性，而青春期階段是雄性素分泌最旺盛的階段，所以也是一生中皮脂腺分泌量最大的階段，通常臉部容易出油的人，臉部汗腺分泌反而少，所以會看起來油光滿面。

至於出油原因可以分成兩種，第一是內部體質，因受到基因遺傳及荷爾蒙分泌的影響，膚質分油性、中、乾性、混合性肌膚四種，其中油性肌膚皮脂腺分泌旺盛，容易全臉出油；混和性肌膚則是T字部位出油，臉頰乾燥。

出油也與外部環境因素有關，所處的環境溫度、濕度，及保養品使用，也會影響皮膚出油量。例如長期在高溫 環境工作，廚房或室外悶熱環境，會讓皮脂腺分泌較旺盛。而使用過於滋養的保養品或化妝品，也會讓皮膚處於油膩不透氣的狀態，更容易阻塞毛孔。

林怡菁建議，如果是油性肌膚的體質，應避免使用過於滋潤的保養品，不要過度化妝，並且盡量讓自己在涼爽的環境，避免高溫環境下引起的皮膚出油。

有些人的觀念認為，出油嚴重會讓毛細孔變大，林怡菁表示，臉部出油時，在視覺上毛孔確實看起來較大，事實上等到出油量降低後，毛孔看起來就會變小。另外，老化的肌膚毛孔看起來也會比較大，這和出油量無關，主要是和皮膚的鬆緊度有關。

林怡菁常遇到民眾諮詢，要怎麼洗臉才不會洗過頭、傷害角質。她指出，選溫和不刺激的產品，洗完臉部無緊繃感即可，不要為了想要洗得很乾淨，而過度使用各種洗臉工具來刷洗臉部，過度用力反而會造成皮膚角質層受損，而不當的使用去角質產品，可能造成皮膚敏感刺激。

此外，使用與皮膚差不多溫度的水溫洗臉，不要過熱或過冷，避免溫差對皮膚的刺激。有些民眾會認為用冰冷的水洗臉可以收縮毛孔，其實沒有太大的幫助，反而會因為溫差過大，讓敏感肌更加敏感。