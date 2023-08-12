走不出喪親之痛 醫：留意「延續性哀傷」8大症狀

圖片來源 ／健康醫療網

失去摯愛，喪親之痛，止不住的思念，相信一生人一定會經歷過。台灣精神科專科醫師楊聰財在臉書發文呼籲，當親人驟逝後，親友務必要注意避免「延續性哀傷」以及憂鬱症的發生。

2022年3月，美國精神醫學 會把「喪親之痛」列入《精神疾病診斷與統計手冊》，正式命名為「延續性哀傷（Prolonged Grief Disorder）」，也就是持續性的、過度延長的哀傷狀態。「延續性哀傷」最容易發生在至親突然死亡或非自然死亡的情況下，例如：自殺、謀殺、暴斃或意外死亡等。學會指出，若自己或身邊的人出現了類似症狀，就得格外注意。

美將「延續性哀傷」列為精神疾病 8症狀要注意

1-自我認同崩潰（如：感覺一部分的自己死去了）

2-對於該名亡者的死去出現懷疑、不肯相信

3-避開任何會提醒自己亡者已逝的訊息

4-對於亡者的離開會有強烈情緒反應（如：憤怒、悲慟、苦楚）

5-情緒處於麻木狀態

6-重新回歸生活出現困難（如：社交障礙、很難培養興趣、無法計劃未來）

7-感覺到人生沒有意義

8-強烈的孤獨感（如：覺得孤單、與他人無法產生連結）

部分陷入延續性哀傷的個案也會出現以下5種情形

1-把亡者的物品一直擺放在生前同一位置

2-很難想起與亡者共度的正面、美好回憶

3-很難信任他人

4-使用比過去更多的物質（如：菸、酒精、其他精神性介入物質）

5-出現自殺的想法或行動

面對親人驟逝 把握10個訣竅走出人生低潮

面對親人的突然離世是一件非常痛苦和困難的事情，但必須面對和處理這個現實。以下是一些建議，有助於幫助度過這個艱難的時期：

1-允許自己悲傷：

面對失去親人的痛苦是自然而然的反應，不要壓抑自己的情緒。悲傷是一個複雜的過程，需要時間來處理。接受自己的情緒，不要感到羞恥或認為自己必須堅強。

2-尋求支持：

在這個時候，和親朋好友分享你的感受，談論你的感受和回憶，與他人一起面對悲傷，可以減輕心理壓力。

3-尋找專業幫助：

如果覺得自己無法有效應對悲傷，可以考慮諮詢專業心理健康醫生或諮詢師。他們可以提供專業的支援和指導，幫助你應對悲傷和失去的情緒。

4-保持身體健康：

儘量維持正常的飲食和睡眠習慣，保持身體健康。悲傷可能會影響你的身體狀況，因此要特別留意自己的身體健康。

5-接受現實：

面對親人的離世，我們常常希望這只是個夢境，但接受現實是必要的。逐漸認識到他們不在了，並接受這個事實，是向前邁進的第一步。

6-慢慢地重建生活：

悲傷不會瞬間消失，但慢慢地，你會學會適應新的生活方式。尋找適合自己的方式來紀念逝去的親人，可以幫助你更好地處理悲傷。

7-不要孤立自己：

儘管你可能覺得想獨自處理這個悲傷，但嘗試保持社交聯繫是很重要的。和家人、朋友在一起，感受他們的支持和關愛。

8-尋找安慰：

可以尋找一些能夠帶來內心平靜的活動，比如冥想、閱讀、散步等。這些活動可以幫助減輕情緒的波動。

9-給自己時間：

不要強迫自己儘快走出悲傷，每個人的悲傷過程都不同，給自己足夠的時間來逐漸療愈。

10-紀念親人：

保留和親人有關的回憶和傳統，可以幫助你感受到他們仍然存在在你的心中。

楊聰財最後呼籲，如果發現自己一直深陷悲傷鬱卒的狀態中不能自拔，請儘快尋求精神醫療團隊，讓醫師、護理師、心理師、社工師、職能治療師共同協助、走出生命的幽谷。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58803

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