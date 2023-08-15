空氣不流動 待在室內也會中暑

老人和兒童對溫度的調節能力相對較差，若過度出汗未能適時補充水分，就可能脫水進而出現不適症狀。（取材自ingimage）

全球高溫 ，地球有如火爐，世界氣象組織初步研究結果顯示，今年7月初是地球有紀錄以來最熱的一周，而一整個7月也將創下單月最熱。有不少中老年人待在家裡，因無空調，或是捨不得開冷氣，而被熱到中暑。

台灣國健署表示，室內熱傷害的主要原因在於空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，如果人體溫度調節不佳，就容易產生熱傷害。

老人、小孩溫度調節力較差

臨床顯示，老人和兒童對溫度的調節能力相對較差，室內溫度持續上升，過度出汗，未能適時補充水分，就可能脫水，如出現頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高，務必補充水分及維持室內良好空氣流通。一旦症狀惡化，意識不清，儘速就醫。

根據「國際運動醫學 雜誌」一項研究顯示，中暑導致體溫過高，將增加死亡風險，例如，中暑患者肛溫達到攝氏41.5度，持續60分鐘就有致命風險。肛溫達到攝氏42.5度，維持30分鐘就會致命。肛溫達到攝氏43.5度，20分鐘內未能降溫，就可能致命。

小孩受困於車中，身體不適，警方破窗救人。長者在家裡熱到暈倒，被送至急診。類似不幸事件頻傳，國健署提醒，將孩子獨自留在車內，相當危險，因為車輛停止時，如同密閉烤箱，烈日直射，車內又無通風，沒有對流的空氣，車內溫度不斷上升，熱傷害機率增加。

陽光長時間照射，車內溫度可能超過攝氏60度以上，在如此高溫的車廂中，待個5到10分鐘，成年人就可能出問題，更別說是小孩。如果出現熱衰竭、中暑症狀，首先至陰涼處，解開衣物，灑水降溫。

4叮嚀 避免熱傷害

1.待在室內也可能會中暑。

2.老人和小孩因對溫度調節能力較差，容易發生室內熱傷害的情形。

3.切勿把小孩獨留於密閉的車廂中。

4.保持室內良好通風，適時補充水分。住在頂樓房子裡，更需要注意室內溫度。(本文由NOW健康提供

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