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林襄爆熱戀馬傑森 魅惑腹肌怎麼練？專家曝一先決條件

記者李青縈／台北即時報導
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄好身材一直是外界專注焦點。（本報資料照片）
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄好身材一直是外界專注焦點。（本報資料照片）

台灣樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄擁有高人氣，9日傳出與樂天桃猿球員馬傑森熱戀中，引發各界討論。林襄不只外表甜美，身材更是外界關注焦點，她日前在社群上發出腹肌照更是讓不少網友羨慕。健身網紅張賢表示，女生在訓練時時常有誤解是要減脂，導致讓肌肉量也下降反而離腹肌更遙遠。

張賢說，要有腹肌的前提是要先有肌肉量，因此「提高肌肉量」以及「脂肪量下降」都不可或缺。有時候會遇到女性一昧地減少脂肪量，因此當身型看起來越來越瘦的時候，反而更看不到腹肌，因為肌肉量也跟著流失。

張賢指出，女性要訓練腹肌第一步就是要提高肌肉量，必須透過重訓等訓練方式，若是單靠各種有氧活動、跑步等高強度訓練並沒有辦法養成腹肌，第二步才是減脂。他提醒，在肌肉量尚未養成就開始減脂，只會越來越乾扁，距離腹肌只會越來越遠。

身體肌肉線條，不是只靠運動，飲食同樣重要。馬偕紀念醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，為了增加蛋白質攝取，運動飲食搭配上不少人會只靠吃白雞肉或是只吃乳清蛋白等非新鮮食物，這樣的飲食方式容易導致身體含鐵量不夠，特別是原本就有貧血狀況的人更危險。

蔡一賢建議，如果要讓身體增長肌肉量，理想的蛋白質攝取量應該是以體重換算，每公斤體重應該換攝取1.2克的蛋白質，例如50公斤的人一天應該要攝取60公克的蛋白質才較容易增加肌肉量。同時，蛋白質來源應待均衡，紅肉、白肉、豆腐跟蛋都可以作為蛋白質來源。惟她也提醒，若是攝取過多蛋白質恐怕會讓腎髒造成負擔。

此外，蔡一賢說，運動後不只要補充蛋白質，碳水化合物也應該同步補充，比例約為一份約70大卡雜糧類搭配75大卡肉類，對於身體運動後的緩解及營養補充更有幫助。

肌肉 蛋白質 健身

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