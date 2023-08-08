爸爸也有產後焦慮症 影響原因曝光 3招戰勝恐懼

(取材自健康醫療網)

根據一項發表於《JBI EVIDENCE SYNTHESIS》期刊的回顧研究指出，初為人父的男性在轉變成父親角色的期間，心理健康 將面臨挑戰，他們希望在父親身份、配偶關係的改變上能獲得更多的指引和支持。

男性心理健康被低估 父親也有產後焦慮

台灣國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，根據一項系統性文獻回顧指出，約有2.4%至18%的父親會有產後焦慮症狀(Leach, Poyser, Cooklin, & Giallo, 2016)。此外更有研究與上述定性研究相互呼應，並指出父親角色的壓力來源，更可能是由內、外在多重壓力的作用。然而，2023年一項研究也特別指出，針對父親的心理健康至今仍然被低估(Garthus-Niegel & Kittel-Schneider, 2023)。

邱弘毅所長提醒，家庭成員的增加本質上就是一個家庭事件，每位家庭成員的心理健康都很重要，特別在華人 的文化下，「男性」心理健康議題更需要家人、親友以及社會，更加細心的觀察與陪伴。

負面情緒與不夠了解、擔憂有關 這樣做減少恐懼

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒都源自於對「未知」、「父親角色」資訊的不夠了解與擔憂，建議男性朋友在伴侶懷孕時就共同學習「父親角色」的知識，像是上網查閱或請教有經驗的人、一起上媽媽教室，主動詢問伴侶的需求，多一些了解，就能減少初為人父的不安與恐懼。

用這3個方式 因應未知恐懼

研究也顯示，男性適應新角色的過程，會採用抽菸、延長工作時間這種否認或逃避的活動來因應，但這可能會造成更多的衝突與壓力。建議男性朋友可採取三個方式來因應

(1)建立有效的紓壓習慣，例如運動。

(2)安排適切的獨處時間，到戶外走動至少20分鐘或是從事自己喜歡的興趣。

(3)接受與尋求幫助，讓別人知道自己需要協助，並不是「示弱」而是獲得協助的開始。

葉雅馨提醒，伴侶和身邊親友要對新手父親展現支持與關心，讓他們感受到自己的存在和重要性，能夠彼此合作與理解，度過育兒的挑戰。

資料來源：健康醫療網

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