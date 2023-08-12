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最新研究：最涼快的髮型不是光頭 密實短捲髮能抗輻射

沈能元
美國最新研究指出，光頭並不會比較涼爽，密實的短捲髮，才是頭皮防曬最大關鍵；圖為示意圖。（取材自ingimage）
美國最新研究指出，光頭並不會比較涼爽，密實的短捲髮，才是頭皮防曬最大關鍵；圖為示意圖。（取材自ingimage）

氣候學家預測，今年聖嬰現象發威、全球暖化，可能是全球最熱的一年。許多民眾認為，炎熱的環境下，把頭髮剃光，應該會比較涼爽。但美國最新研究顛覆了此一想法，研究證實，光頭並不會感到更涼爽，反而有頭髮，且是密實的短捲髮，才是頭皮防曬的最大關鍵。

此篇研究「Human scalp hair as a thermoregulatory adaptation」，是研究人類頭髮作為體溫調節適應的情形，研究團隊使用仿真人體模型搭配不同髮型的真髮絲假髮，在溫度及濕度均受到控制下，收集不同環境條件，包含不同風速、有無模擬太陽輻射等，頭皮表面在蒸發、對流、輻射等熱轉換的相關數據。

研究團隊進一步比較不同髮型，包含光頭、長直髮、適度捲髮、緊密的短捲髮四種髮型，研究頭皮散熱的影響。研究結果顯示，密實的短捲髮是最能有效降低太陽輻射到達頭皮的髮型，頭皮需藉由分泌汗液，以調節溫度，才具有最好的保護效果，而光頭並不會比較涼爽。此研究於今年六月刊登於「美國國家科學院院刊」。

「光頭一定比較涼爽」，這是許多人腦海中既定的印象。台灣開業醫師林士棋說，目前對於頭髮的功能，以具有減少人體出汗量及散熱功能被廣為認同，但過去並無相關實驗數據證實頭髮的功能與其存在的必要性。如今美國研究發現，頭髮的存在雖然會降低頭皮散熱的能力，但卻能夠大大降低太陽輻射到達頭皮的機會。

不過，林士棋說，這篇研究仍有其研究限制，首先研究人員只測量頭部熱量平衡，沒有考慮全身熱調節，且研究為使用仿真人體模型，搭配真髮絲假髮，已盡可能還原真實的人體狀態，但仿真人偶與人體仍有一定程度的差距，或許未來可能需要進一步以真人實驗，可是真人的冷、熱感受非常主觀，如何標準化是個問題。

林士棋指出，研究中使用的真髮絲假髮，僅考慮到人類頭髮的形態及密度兩種情況，但如髮色、長度等更多變項，在未來研究中也需要進一步探討，才能得到更加完善的結果。

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