我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

雄性禿3徵兆出現快治療 靠藥物+手術 頭髮變超茂密

許政榆
不少民眾用各種偏方治療雄性禿，包括辣椒、生薑、生髮水或牙膏等塗抹於頭皮，但醫師提醒，這些恐造成頭皮刺激，且延誤黃金治療期。（記者許政榆／攝影）
不少民眾用各種偏方治療雄性禿，包括辣椒、生薑、生髮水或牙膏等塗抹於頭皮，但醫師提醒，這些恐造成頭皮刺激，且延誤黃金治療期。（記者許政榆／攝影）

不少男性出現雄性禿，嘗試用辣椒、生薑、牙膏或生髮水「生髮」，醫師提醒，不僅造成頭皮刺激，且延誤黃金治療期，雄性禿恐會持續惡化，當發現「髮際線往後退變高、髮質變細、濕髮較容易看到頭皮」時，就可能是雄性禿前兆，雖然現行有口服藥、外用藥及植髮手術等治療方式，但若太晚期治療，沒有健康毛囊可使用，最後只能靠假髮，建議民眾早注意、早發現、早治療。

據研究，雄性禿會隨年齡逐漸上升，30歲雄性禿盛行率為30%，50歲則增至50%，到70歲時則增為80%。台灣皮膚科診所院長蔡宗樺表示，雄性禿發生原因，是頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期，延長休眠期，毛囊會漸進式萎縮，導致頭髮數量減少，一但錯過挽救落髮問題的黃金期，植髮手術也無法處理。

蔡宗樺本身也有家族遺傳雄性禿問題，當30多歲發現前額有些退後、髮質變細，有M型禿時，便進行部分植髮、搭配口服藥，至今維持豐盛髮量。

蔡宗樺表示，雄性禿除了與基因、賀爾蒙有關，過重、肥胖、油性痘痘肌、生活壓力大及抽菸也都會影響。生髮診所院長朱冠州提醒，惡性睪固酮讓毛髮休止期增長，導致頭髮不長、越來越細，若隨年紀增加，發現自己頭髮摸起來像嬰兒一樣細軟，「不要高興太早，這是毛囊萎縮，不是回春」。蔡宗樺說，頭髮覆蓋率與頭髮密度、直徑有關，當感覺頭髮稀疏、變細、可見頭皮時，髮量可能已經減少50%。

現行雄性禿治療方式多，包括口服藥、植髮手術等，而男性雄性禿分第一至第七期，朱冠州說，口服藥對於在第五期前都有效，可逐步治療進步、改善；但若拖到第六期，頭頂上全光、側邊些微高，或第七期側邊位置只到耳朵，這時剩餘毛囊細小，藥物效果有限，「已經來不及了」，大多只能透過植髮手術，提醒民眾在第三、四期應盡快治療，仍有機會挽救，還能省下手術成本。

坊間傳聞，服用治療雄性禿口服藥恐影響性慾，蔡宗樺說，男性使用口服藥物，有2%機率會導致性慾下降，但比例不高，因為藥物於體內代謝快，一天內即可代謝掉一半藥量，若服藥後影響性慾，停藥後即可恢復，且口服藥已於全世界使用十多年，雖然有人稱影響性功能，但影響性功能因素多，於學理上，治療雄性禿藥物並不會永久影響性功能。

蔡宗樺說，植髮手術主要取後頸枕部位的毛囊，因為屬於永久性頭髮，主要分為3種方式，第一代為直接割下頭皮，原處則無法再長頭髮；第二代微創取毛囊，後頸枕部位需剃光頭，不過分散取得，因為植點小於0.1公分，不會留下明顯疤痕；第三代則無需剃短頭髮，直接取毛囊，以他本身，就是選擇第三代方式，上午接受植髮手術後，下午便上工看診，幫其他病人植髮。

治療費用上，臨床醫師會先檢查患者的毛囊狀況，評估需要植入根數，費用上也會不同。

蔡宗樺提醒，植髮後雖然不會掉，但其餘部位頭髮仍可能繼續掉落，因此可以採用「育髮療程」輔助，包括自體生長因子、高能量雷射生髮等，刺激毛囊幹細胞，讓頭髮維持粗度。他說，生理性掉髮一天約50根，若超過100根需注意，診所也會有拉力測試（Pull test），一次拉25至30根頭髮，若掉髮超過2至3根，就需要注意。

皮膚科診所院長蔡宗樺本身也有家族遺傳雄性禿問題，當30多歲發現前額有些退後、髮質...
皮膚科診所院長蔡宗樺本身也有家族遺傳雄性禿問題，當30多歲發現前額有些退後、髮質變細，有M型禿時，便進行部分植髮、搭配口服藥，至今維持豐盛髮量。（記者許政榆／攝影）
皮膚科診所院長蔡宗樺分享，先前做植髮手術時，實驗性地將多餘的毛囊種在手臂，沒想到...
皮膚科診所院長蔡宗樺分享，先前做植髮手術時，實驗性地將多餘的毛囊種在手臂，沒想到毛囊活躍一直長出毛，害他得定期修剪，略微麻煩。記者許政榆／攝影）

肥胖

上一則

走不出喪親之痛 醫：留意「延續性哀傷」8大症狀

延伸閱讀

乳癌手術後左臂腫2倍 奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術消腫

乳癌手術後左臂腫2倍 奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術消腫
陽光強、墨鏡品質差 白內障年輕化

陽光強、墨鏡品質差 白內障年輕化
眼科醫師高修瑋：避免白內障 陰天也要防紫外線傷眼

眼科醫師高修瑋：避免白內障 陰天也要防紫外線傷眼
治療雄性禿口服藥影響性功能？醫師破解男性恐慌

治療雄性禿口服藥影響性功能？醫師破解男性恐慌

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
珊卓布拉克。圖／摘自IG

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

2023-08-08 08:53
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
彰基胸腔內科醫師林俊維受邀演講「空汙世代：我們與肺癌距離」。（記者趙容萱／攝影）

他不痛也沒咳竟是肺癌晚期、她痛整晚是初期？醫曝關鍵

2023-08-09 05:35
新冠變種病毒EG.5的感染人數大增；圖為示意圖。（路透）

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

2023-08-10 21:42

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉