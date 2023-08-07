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幼兒有氣喘不能運動？ 醫師教這樣做享受快樂童年

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫風濕科舉辦「氣喘控制好．唱歌跳舞沒煩惱」氣喘過敏同學會，小朋友及家長們在歡樂跳老師帶動下，開心的手舞足蹈，小朋友更是展現歌喉、舞技及吹奏、彈奏樂器等才藝，還有衛教有獎徵答、闖關遊戲及心路歷程分享等，場面熱鬧又溫馨。

兒童慢性氣道炎症常見氣喘 家長擔憂不敢讓孩子運動

陳家玉醫師表示，兒童氣喘是兒科最常見慢性氣道炎症反應的疾病，並造成喘鳴、呼吸困難、胸部緊繃感、長期咳嗽等症狀，氣喘發作時可能相當嚴重甚至會致命，是世界各國重要的大眾健康問題。

家長於照顧過程中因擔心孩子氣喘發作，不敢讓孩子運動、跳舞、唱歌等需運用肺部氣力的才藝，疾病看似無形中剝奪了孩子的喜好及學習機會；然而，這並不意味患有氣喘疾病的兒童就不能像健康的兒童一樣參與唱歌、跳舞、運動、吹奏樂器等活動；相反這些活動對於氣喘兒童的身心發展非常有益。

舉辦氣喘病友會 回歸正常生活

兒童過敏免疫風濕科主任蔡易晉表示，舉辦病友會也算是同學會，因為大家知道氣喘哦是一個慢性的發炎，如果小朋友沒有控制好，許多家長很擔心會跑去運動、甚至吹口風琴，這些娛樂都會影響他的日常生活作息。但氣喘控制的好，氣道發炎也比較好，甚至可以回歸一般的正常生活。

氣喘兒童不應害怕發病就限制參與自己喜歡的各項活動式才藝，許多活動除了對心肺功能有益更能幫助身心發展，例如唱歌跳舞、游泳、瑜伽、吹奏樂器或自行車等，應鼓勵並陪伴氣喘兒童一同積極參與這些活動，擁有快樂的童年。

資料來源：健康醫療網

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