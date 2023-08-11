我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

睪固酮不足 男性中年危機

沈能元
男性若覺得性慾降低、勃起功能變差或體力變差、耐受力下降，小心是睪固酮低下，步入更年期。示意圖。（Ingimage）
男性若覺得性慾降低、勃起功能變差或體力變差、耐受力下降，小心是睪固酮低下，步入更年期。示意圖。（Ingimage）

2歲的黃姓銀行經理，最近感覺上班注意力不能集中，開會時變得易怒罵人，下班後看電視會打瞌睡，腰圍變粗，性慾下降很多。黃先生驚覺是否罹患男性更年期？在家人的支持下前往泌尿科求診，經過評估與血液檢查，證實睪固酮濃度為285ng/dL明顯偏低，經過泌尿科醫師的藥物治療和衛教，改善了男性更年期症狀，順利找回自信心。

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順說，女性更年期以停經為界線，很容易理解。男性的活力和性功能是靠睪固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約38%的男性睪固酮濃度就已經低於正常值。

許富順指出，睪固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。隨著年紀漸長，睪固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。詳細的男性更年期檢測表如下。

與代謝症候群 有因果關係

許富順說，男性更年期不僅影響性慾和造成陽痿，更與代謝症候群等慢性病有著因果關係。研究顯示，肥胖、第二型糖尿病、高血壓、高血脂和骨質疏鬆症患者中，睪固酮低下的比例高達40至52%，比無慢性病者來得高很多。尤其代謝症候群越嚴重的患者，睪固酮越低。

許富順表示，人體睪固酮是由腦下垂體的性腺激素調控，再由睪丸製造釋放到血液中。對於睪固酮低下（低於350ng/dL）或在臨界值卻有男性更年期症狀者，補充的方法有針劑、皮膚吸收凝膠、鼻內凝膠或口服藥。因為口服藥有肝毒性的疑慮，現在已經非常少在使用。而打針的方式血中濃度變化較大，泌尿科醫師多半建議以凝膠方式補充。

補充睪固酮 輔以飲食運動

許富順說，補充睪固酮的患者，醫師會定期抽血檢驗睪固酮濃度、PSA、血糖、血脂、血紅素等，國外長期的研究顯示，長期補供睪固酮能降低男性整體死亡率、心血管疾病和攝護腺癌的發生率。但若有轉移攝護腺癌，或者正要準備生育的男性，不適合補充睪固酮。

許富順強調，男性過中年，面對所謂中年危機，不須沮喪，尋求泌尿科專科醫師的診斷評估，若確認是睪固酮不足，現在有方便使用的補充凝膠，睪固酮濃度回復正常，輔助少鹽少油的飲食習慣、每周三次的有氧運動，很快的年輕帥勁、活力滿滿。

睪固酮低下自我檢測量表。（許富順醫師提供）
睪固酮低下自我檢測量表。（許富順醫師提供）

高血壓 檢測 肥胖

上一則

嗎啡也止不住的痛 女大生因「慢性疼痛」罹憂鬱症

延伸閱讀

FDA批准首款產後憂鬱症口服藥 擬年底發售

FDA批准首款產後憂鬱症口服藥 擬年底發售
華人首位「Hugo機械手臂手術」成功 中年男攝護腺癌恢復佳

華人首位「Hugo機械手臂手術」成功 中年男攝護腺癌恢復佳
激情總是很快結束？醫師教「早洩」如何改善

激情總是很快結束？醫師教「早洩」如何改善
5歲童肚子痛3年 竟是疝氣惹禍

5歲童肚子痛3年 竟是疝氣惹禍

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
珊卓布拉克。圖／摘自IG

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

2023-08-08 08:53
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
彰基胸腔內科醫師林俊維受邀演講「空汙世代：我們與肺癌距離」。（記者趙容萱／攝影）

他不痛也沒咳竟是肺癌晚期、她痛整晚是初期？醫曝關鍵

2023-08-09 05:35
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二就是立秋。（本報資料照片）

迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

2023-08-06 18:04

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦