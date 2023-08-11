睪固酮不足 男性中年危機

男性若覺得性慾降低、勃起功能變差或體力變差、耐受力下降，小心是睪固酮低下，步入更年期。示意圖。（Ingimage）

2歲的黃姓銀行經理，最近感覺上班注意力不能集中，開會時變得易怒罵人，下班後看電視會打瞌睡，腰圍變粗，性慾下降很多。黃先生驚覺是否罹患男性更年期？在家人的支持下前往泌尿科求診，經過評估與血液檢查，證實睪固酮濃度為285ng/dL明顯偏低，經過泌尿科醫師的藥物治療和衛教，改善了男性更年期症狀，順利找回自信心。

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順說，女性更年期以停經為界線，很容易理解。男性的活力和性功能是靠睪固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約38%的男性睪固酮濃度就已經低於正常值。

許富順指出，睪固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。隨著年紀漸長，睪固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。詳細的男性更年期檢測 表如下。

與代謝症候群 有因果關係

許富順說，男性更年期不僅影響性慾和造成陽痿，更與代謝症候群等慢性病有著因果關係。研究顯示，肥胖 、第二型糖尿病、高血壓 、高血脂和骨質疏鬆症患者中，睪固酮低下的比例高達40至52%，比無慢性病者來得高很多。尤其代謝症候群越嚴重的患者，睪固酮越低。

許富順表示，人體睪固酮是由腦下垂體的性腺激素調控，再由睪丸製造釋放到血液中。對於睪固酮低下（低於350ng/dL）或在臨界值卻有男性更年期症狀者，補充的方法有針劑、皮膚吸收凝膠、鼻內凝膠或口服藥。因為口服藥有肝毒性的疑慮，現在已經非常少在使用。而打針的方式血中濃度變化較大，泌尿科醫師多半建議以凝膠方式補充。

補充睪固酮 輔以飲食運動

許富順說，補充睪固酮的患者，醫師會定期抽血檢驗睪固酮濃度、PSA、血糖、血脂、血紅素等，國外長期的研究顯示，長期補供睪固酮能降低男性整體死亡率、心血管疾病和攝護腺癌的發生率。但若有轉移攝護腺癌，或者正要準備生育的男性，不適合補充睪固酮。