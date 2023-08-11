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衛生棉條吸力過強 恐致陰道感染

沈能元
女性使用衛生棉條期間突然出現持續的下腹痛，而這須與經痛區別，則有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。此為示意圖。(本報資料照片)
女性使用衛生棉條期間突然出現持續的下腹痛，而這須與經痛區別，則有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。此為示意圖。(本報資料照片)

女性使用衛生棉條愈來愈普及，醫師指出，衛生棉條大致分為量多型與量少型，民眾應選擇適合自己當下使用的產品。若棉條吸力過強，容易讓陰道內壁過乾，造成些許摩擦產生破皮，此時，外陰部金黃色葡萄球菌恐透過此途徑感染產生毒素，容易造成中毒性休克症候群。

使用衛生棉條恐感染致命，是真的嗎？台灣食藥署表示，中毒性休克症候群是一種少見，但卻可能致命的全身性疾病，病程進展很快，主要由金黃色葡萄球菌感染所致，病菌會經由傷口進入人體的循環系統，其產生的外毒素會使血管滲透壓增加，引起全身疹子、發燒、拉肚子，甚至多重器官衰竭。

尤其衛生棉條放在陰道的時間愈久，造成感染的機會愈高。食藥署指出，1990年前，棉條曾是中毒休克症候群的主因之一，主要與金黃葡萄球菌的感染有關；1990年後棉條的吸收力有了明確的規範，廠商需把吸收力標示在包裝上，如此一來就算使用不同廠牌的棉條，也就很容易可以選擇相同吸收力的類型。

如何遠離中毒性休克症候群，食藥署提供5大方法：

1. 正確使用衛生棉條，減少感染的風險。包括使用前一定要先洗手，以及上廁所時要遵守由前往後擦的好習慣，並於4至8小時內更換。

2. 依自己的經血量，選擇適合的衛生棉條。如果流量比較大，應選用吸收力較強的。相反，如棉條不易取出，或使用後覺得陰道乾澀，棉條碎裂，或是8小時以上都不需要更換，建議改用吸收力較低的類型。

3. 從事水上活動或是游泳時棉條會吸水，所以建議在游泳後應予更換，以免增加感染的機會。

4. 陰道發炎時，建議應於治療痊癒後再使用。

5. 如使用衛生棉條期間突然有發高燒，畏寒，全身發紅、腹瀉、頭暈、臉色蒼白、嘔吐、持續的下腹痛（這要與經痛區別）等情況，有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。

台灣中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，衛生棉條是以吸收經血為設計，若在非經期使用，不但無法吸附分泌物，還可能造成分泌物無法順利排出而引發感染。

至於，使用衛生棉條對無性經驗者是否會傷害處女膜？郭安妮說，臨床上確實有對處女膜造成輕微破壞的狀況發生，但現代對於處女膜是守貞的概念已逐漸釋懷，因此多數人並不會太在意。

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