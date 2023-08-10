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高度近視罹患青光眼風險高 每年應定期檢查

呂大文／台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院眼科一般眼科主任
兒童近視若不及早矯治，日後併發視網膜剝離、青光眼等機率高。（本報資料照片）
兒童近視若不及早矯治，日後併發視網膜剝離、青光眼等機率高。（本報資料照片）

近視是臨床上最常見的屈光異常，全球大約有16億患者，發病率還在逐年增加，預計2050年全球有一半人口近視，其中約10%是度數高於500度的高度近視。

近視度數愈高 退化愈快

近視度數愈高，眼球退化速度愈快，正常眼球前後直徑22至23毫米，近視每增加100度，眼軸長度增長0.37毫米，隨度數增加，眼軸長度不正常拉長。但視網膜面積固定，所以高度近視者的視網膜愈來愈薄，而且血流供應不足，因而造成青光眼、視網膜剝離等病變。

青光眼是逐漸讓人致盲的疾病，許多人聞之色變。目前許多流行病學研究，橫跨國家、包含各式人種，顯示近視會增加罹患青光眼的機會。雖然因研究方法不同，結果略有差異，但都顯示近視患者得到青光眼的機會高出一般人2到4倍，近視高於600度的人，風險更加明顯。

近視成因分為遺傳性和環境因子，若幼童時期眼球發育過度，即形成近視。環境因子，可因照明不足、閱讀姿勢不良、電子產品使用時間過長等，造成眼球軸長變長，使視網膜成像不清楚。

近視增加青光眼機率，目前機轉並不清楚。有學者猜測，造成近視與青光眼的基因位置有部分重合，如基因SIX6，因此容易同時發病。有學者認為近視使眼球的眼軸增長過程中，讓眼晴組織受到傷害，尤其視神經纖維必須穿過的篩狀板，因為變薄容易隨眼壓變化扭曲變形，壓迫視神經纖維而萎縮，形成青光眼。

症狀類似 診斷易混淆

青光眼的病人有特殊視神經病變與視野缺損，高度近視的病人也是，使兩者在診斷上容易混淆。再加上高度近視病人在眼軸增長過程中，會造成視神經盤的形狀與視神經纖維產生許多變異，讓診斷青光眼在高度近視的患者更形困難。另外，高度近視者視力較差，對輕微視力下降容易忽視，常錯過早期診斷最佳時機。

如何早期發現高度近視合併有青光眼？高度近視患者，尤其是有青光眼家族史者，每年應定期到醫療院所檢查。確診後要及時、規律用藥，並按醫囑復查。每六個月追蹤眼底變化及視野並建檔，以便前後對照，長期追蹤。

青光眼是失明重大殺手，初期症狀不明顯，不少患者誤以為是近視度數加深而更換眼鏡，一拖就是好幾年。一旦驚覺視力模糊、視野缺損就醫，視神經已出現不可逆的損害與萎縮，因此只要高度近視，就要小心青光眼這個疾患。

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