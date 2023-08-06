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養生不吃早餐或只吃生菜？當心「1病」上身

健康醫療網／記者張慈恩報導
(圖:健康醫療網提供)
(圖:健康醫療網提供)

南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌醫師與肝膽腸胃科賴馨吾醫師及南投縣西醫診所協會理事長詹建盛醫師日前親自為民眾進行腹部超音波檢查。

接受腹超檢查 才發現膽結石

由於內臟的感覺神經較不明顯，因此初期症狀不明顯也不易察覺，大多靠意外發現病灶。民眾黃先生表示，妹妹此次是第一次檢查，發現有膽結石症狀，後續會返診追蹤；另一名陳小姐已經超過五年沒接受檢查，發現有輕度脂肪肝現象，回家後會重新調整作息與飲食。

對於民眾有膽沙或膽結石的狀況，經過關心就發現許多人為了減重或養生而不吃早餐或只吃生菜。對此，洪弘昌院長表示，膽結石患者女性多於男性，不過近年隨著飲食習慣改變，男性患者也有增加的趨勢；因肝臟製造的膽汁會儲存在膽囊中，吃含有適當油脂的食物有利於膽汁排出，若空腹過久，尤其是過了一晚再加上隔日不吃早餐，會使膽汁濃度上升沉澱而形成膽沙、膽結石或是刺激膽息肉產生。

脂肪肝轉肝炎 嚴重恐變肝癌

詹建盛理事長指出脂肪肝是三酸甘油脂在肝臟內的細胞質內形成白色泡狀類的堆積，台灣大約有20-40%的民眾有脂肪肝，分為輕度、中度及重度，一般不會有明顯症狀。但可能會轉為脂肪肝炎甚至形成肝硬化等風險，甚至病變為肝癌的可能，因此不可大意。

適度的運動跟均衡飲食相當重要，目前沒有藥物對脂肪肝有確定的療效，不過降血脂及降血糖的藥對於降低脂肪肝有正向的幫忙。洪弘昌院長提醒，定期接受健康檢查的重要性，事前預防及篩檢，能夠即早發現病灶，達到早期發現、早期治療的目標。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58678


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