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預防髮際線後退 醫囑「三早」秘訣保豐盛頭毛

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

禿頭不是病，但頂上無毛讓人缺乏魅力！若未把握治療雄性禿的最佳時機，當發現頭髮髮量稀疏時，恐為時已晚。生髮診所院長朱冠州坦言，30歲時驚覺自己有M型禿的前兆，不僅洗完頭後頭頂扁塌，還會摸到一小塊頭皮光禿禿，彷彿「清朝人」，透過植髮手術合併雄性禿口服藥物，讓自己保有豐盈頂上風光。呼籲民眾把握「早注意、早發現、早治療」，以免太晚治療只能戴假髮。

富禿子VS窮帥哥 街訪殘酷2選1

街訪調查民眾對於落髮問題的想法，大眾普遍認同頭髮美觀的重要性。30歲男子表示，除了自己會擔心雄性禿問題外，去髮廊剪頭髮時也會被設計師提醒要注意落髮問題；但也有20歲男子無奈表示，因家族遺傳早已知道自己會面臨禿頭危機，乾脆就放棄不處理。

事出「禿」然 難逃遺傳基因「髮」則

皮膚科醫師蔡宗樺表示，雄性禿若不進行治療，落髮問題會持續惡化，加上自身有家族性遺傳，30幾歲時就特別注意自己頂上問題，因此當發現自己髮際線往後退及髮根變細時，就開始透過雄性禿口服藥物進行治療，並進行植髮手術。提醒民眾越早治療效果越好，也不需要花大把銀子，否則大面積植髮恐是巨大工程。

太晚治療恐剩戴假髮 口服藥改善雄性禿

如何及早發現自己已出現落髮問題？蔡宗樺說明，除了家族遺傳的原因外，過重或肥胖（BMI ≥24 kg/m2）、油性痘痘肌、生活壓力大等，都是可能導致落髮問題的原因。例如工程師需輪班、穿無塵衣進入實驗室，工作壓力大，因此不少年輕人才25歲卻看起來像4、50歲。還有抽菸也是導致落髮的的危險因子，呼籲民眾務必戒菸，以免加重落髮。

朱冠州補充，日常觀察頭髮變化也是很重要的一環，若出現「髮際線往後退變高、髮質變細、濕髮較容易看到頭皮」就可能是雄性禿的前兆。雄性禿常見治療方式為口服藥、外用藥、植髮手術，但他提醒：「別以為靠植髮手術及口服藥就能讓頂上重回茂盛；若太晚治療，在第六、七期的雄性禿，恐已無健康毛囊可使用，可能就只能戴假髮。」

蔡宗樺說明，雄性禿發生的原因為頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期並使其逐漸萎縮，一旦錯過挽救落髮問題的黃金期，植髮手術恐也無法處理。建議男性雄性禿第五期前、女性落髮第二期（中度落髮）前尋求專業醫師協助評估用藥，透過藥物抑制DHT生成的機轉來改善雄性禿，降低潛在毛髮掉落並維護頭皮毛髮生長。

資料來源：健康醫療網

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