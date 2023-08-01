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天氣熱竟不是「光頭」髮型最好 美國最新研究顛覆想像

記者沈能元／台北即時報導
美國最新研究證實，天氣熱時，光頭並不會感到更涼爽；反而有頭髮，且是緊密的短捲髮，才是頭皮防曬的最大關鍵。（本報資料照片）
美國最新研究證實，天氣熱時，光頭並不會感到更涼爽；反而有頭髮，且是緊密的短捲髮，才是頭皮防曬的最大關鍵。（本報資料照片）

氣候學家預測，今年聖嬰現象發威，加上全球暖化，可能會是全球最熱的一年。大家常認為炎熱的環境下，把頭髮剃光應該會比較涼爽。美國最新研究證實，光頭實際上並不會感到更涼爽；反而有頭髮，且是緊密的短捲髮才是頭皮防曬的最大關鍵。

此研究團隊針對人類頭髮作為體溫調節適應的情形，使用仿真人體模型搭配不同髮型的真髮絲假髮，並在溫度及濕度均受到控制下，收集不同環境條件下，包含不同風速、有無模擬太陽輻射等，頭皮表面在蒸發、對流、輻射等熱轉換的相關數據。

研究進一步比較不同髮型，包含光頭、長直髮、適度捲髮、緊密的短捲髮四種髮型，研究頭皮散熱的影響。研究得知，密實的短捲髮是最能有效降低太陽輻射到達頭皮的髮型，也因此頭皮需要藉由分泌汗液來調節溫度的汗液總量也較少，具有最好的保護效果，光頭並不會比較涼爽。 

「光頭一定比較涼爽」，相信這是許多人腦海中既定的印象。台灣開業醫師林士棋表示，目前對於頭髮的功能，以頭髮具有減少人體出汗量及具有散熱功能被廣為認同，但過去並無相關實驗數據去證實頭髮的功能與其存在的必要性。

林士棋說，如今美國研究發現，頭髮的存在會降低頭皮散熱的能力，但卻能夠大大降低太陽輻射到達頭皮的機會，為防曬的最大關鍵，而頭髮可以降低太陽輻射的影響，大於頭皮散熱不佳的負面因素。

不過，林士棋說，這篇研究也有研究限制，首先研究人員只測量頭部熱量平衡，沒有考慮全身熱調節的問題。另這篇研究為使用仿真人體模型，搭配真髮絲假髮，盡可能還原真實的人體狀態，但仿真人偶與人體仍有一定程度的差距，因此未來可能需要進一步以真人實驗，不過真人的冷、熱感受非常主觀，如何標準化是個問題。

最後，研究中使用的真髮絲假髮僅考慮到人類頭髮的形態及密度兩種情況，但如髮色、長度等更多變項，在未來研究中也需要進一步探討，才能得到更加完善的結果。

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