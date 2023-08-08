孤獨已成全球流行病 被社會孤立者恐早逝

報告指出，全美有半數成年人感受到孤獨。（美聯社）

「孤獨會殺人！」這句話並非危言聳聽，而是天天上演、真實存在的日常。

一項大型研究發現，如果一個人感到孤獨或與社會孤立，早逝風險將比一般人高很多，研究2023年6月19日刊登在「Nature Human Behaviour（自然人類行為學）」期刊。

在此之前，美國衛生與公共服務部公共衛生服務局長Vivek Murthy於5月2日發布一份81頁、名為「Our Epidemic of Loneliness and Isolation」（我們的孤獨和孤立流行病）的報告，指大約一半以上美國成年人表示他們曾感受到孤獨，顯示孤獨在美國已成為一種流行病，亟須勇敢面對並解決。

不到50天，接連兩篇報告和研究論文都直指孤獨與社會孤立對個人健康，乃至於對國家社會未來發展的不利影響，不難看出這種孤絕的性格或人際關係，更已成為全球刻不容緩必須解決的課題。

死亡風險高出32%

事實上，有關孤獨、社會孤立和早逝風險間的關係，中國哈爾濱醫科大學為首的研究團隊，針對全球於1986年至2022年間發表的90項關於社會孤立、孤獨和死亡率的世代研究，進行系統性回顧和分析；納入研究的參與者達220萬5199名，研究人員再從而深入分析社會孤立、孤獨和早逝之間的關係。

他們把社會孤立定義為發生在某人客觀上缺乏與他人的接觸，包括有限度的網路活動或獨自生活；孤獨則是指，在實際擁有的社會關係品質以及他們想要的社會關係品質之間一旦出現落差，就感到的主觀痛苦。

結果發現，與沒有社會孤立的人相比，經歷過社會孤立的人因任何原因死亡風險高出32%，因癌症 死亡風險高出24%；孤獨與因任何原因死亡風險高出14%，因癌症死亡風險增加9%；至於患有心血管疾病或乳癌的人，社會孤立導致因任何原因死亡及癌症特異性死亡的比率，也都會更高。

此外，有心臟病 的人如果又社會孤立，他們死於任何原因的風險增加28%，死於乳癌風險增加51%。乳癌患者如果又與社會孤立，他們因癌症相關原因死亡的風險，則增加33%。

發表「我們的孤獨和孤立流行病」的首席科學家、楊百翰大學心理學和神經科學教授Julianne Holt-Lunstad表示，研究讓我們了解，社會孤立和孤獨是過早死亡的重要獨立因素，這項研究彰顯出社會孤立的風險，無論他們孤獨與否。

專家籲維持社交

美國紐約石溪大學心理學系綜合神經科教授Turhan Canli解釋，當孤獨持續存在時，就有可能讓身體產生壓力荷爾蒙，不利健康。如何減少社會孤立和孤獨感？社會應採取全面、多管齊下策略，我們也應鼓勵身旁親友多參與社交互動，；在常規健康檢查中，納入社會健康評估，及早伸出援手。

人助，也要自助。研究團隊建議經歷過社會隔離和孤獨的人，不要再把自己囚禁在一方天地裡，而應該積極尋求社會支持。更重要的是，他們不妨把維持社交網絡視為健康促進活動的一部分，定期運動，健康飲食，並照顧好自己。

（作者閻雲為台北醫學 大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）