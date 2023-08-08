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改善憂鬱症 針灸、中藥副作用少

李青縈、許政榆
中藥有舒肝解鬱或是調節自律神經的藥物，如加味逍遙散、甘麥大棗湯、百合、鬱金等。圖為示意圖。（本報資料照片）
中藥有舒肝解鬱或是調節自律神經的藥物，如加味逍遙散、甘麥大棗湯、百合、鬱金等。圖為示意圖。（本報資料照片）

面對憂鬱不只可以尋求西藥，中醫亦可以提供幫助。醫師表示，早期憂鬱症狀可以尋求中醫，或是因為使用西藥產生副作用時，也可以透過中藥輔助，減少西藥使用。

台灣林口長庚紀念醫院中醫部主治醫師陳俊良表示，憂鬱症在中醫角度，大部分是肝氣鬱結，會有陰虛火旺的症狀，並且憂鬱症大多部分會有自律神經失調的症狀。而中藥有舒肝解鬱或是調節自律神經的藥物，如加味逍遙散、甘麥大棗湯、百合、鬱金等。

陳俊良說，若是有早期憂鬱症狀可以尋求中醫治療；或是憂鬱症嚴重，使用西藥比較重時、有副作用也可以透過中藥輔助、減少西藥使用，讓副作用減少。民眾若是不想吃太多藥物，也可以配合針灸治療，針灸具有調節神經、內分泌系統，改善焦慮、憂鬱等症狀功效。

陳俊良表示，民眾若有睡眠品質不好會影響情緒，或是比較焦躁、憂鬱的情況也可以透過中藥改善。

另外，台灣社會心理復健協會理事長、衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，面對憂鬱症的朋友給予陪伴、傾聽和支持，一起活動並鼓勵就醫，注意突然改變的警訊，並建立正向思考與學習壓力處理技巧，以協助克服憂鬱情緒的困擾。

出現警訊 須適時陪伴

張自強指出，憂鬱症的患者常因久病未癒或是生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量下有輕生的念頭，因此當親友出現以下警訊時，可能有自殺的風險應多加注意，包括突然把心愛或重要的東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話的速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量的藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或尋找有關死亡的資料等。

張自強提醒，當出現自殺意念或行為時，應盡速陪伴個案給予支持；傾聽個案的敘述試著引導情緒宣洩；移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品。

張自強表示，很多時候自殺的原因常是一念頭或是壓力所致，若能在平時培養良好的壓力調適技巧，相信日子就會過得比較快樂，降低自殺或負面的想法。

張自強說，壓力大小取決於壓力來源，而壓力大小的關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」。因此建立正向的思考，如回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，並學習壓力處理的技巧，例如呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事的發生。

憂鬱症 肌肉 療養院

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