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炎夏喝冷泡茶取代手搖飲 助減肥、降血壓

黃妙雲
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。(本報資料照片)
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。(本報資料照片)

近年「冷泡茶」成為炎夏最夯的健康茶飲。營養師表示，夏天最適合喝冷泡茶，既消暑解渴又養生。喝自製的冷泡茶不僅簡單、省錢，又能保留更多的兒茶素、茶多酚等抗氧化成分，有助預防心血管疾病，具降血脂、降血壓、減肥等功效。

冷泡茶，顧名思義就是將茶葉放入冷水中浸泡後飲用的茶飲，泡茶動作相當簡單，而且用茶葉泡茶很省錢。台灣營養師劉怡里指出，所有茶葉都含有兒茶素、茶多酚、咖啡因等成分，但究竟該喝熱茶或冷泡茶較有益健康？其實各有其優缺點。

先熱後冰 保留較多兒茶素

冷泡茶很適合夏天、運動時飲用。劉怡里建議，製作冷泡茶最好是先沖泡熱茶，待放涼後，再放入冰箱冷藏一晚，即製成冷泡茶，如此可以保留較多的兒茶素和茶多酚等抗氧化成分，咖啡因含量也較低，有助於預防心血管疾病。

如果直接冷泡，將茶葉放入冷水中浸泡再冷藏的冷泡茶，因為沒有經過加熱過程，兒茶素釋出會比較少一點，茶多酚則較多。

以營養素來看，劉怡里說，不論紅茶、綠茶或烏龍茶，因茶葉中的兒茶素、茶多酚成分多，喝冷泡茶或熱茶，都可以預防心血管疾病，具降血脂、降壞膽固醇、降血壓、降血糖、減重等功能。若對咖啡因敏感的人，建議喝咖啡因較低的冷泡茶，但要提神醒腦的話，則要喝咖啡因含量多的熱茶。

茶葉保健功能主要來自兒茶素，具有很強的抗氧化力，劉怡里指出，其中以未發酵綠茶的兒茶素含量最多，有助於減脂、體脂控制，因此減重期間若出現停滯時可以多喝綠茶。

在酷熱的夏天，若是在健身房或戶外跑步運動時，會大量流汗，劉怡里認為，此時可以喝沒熱量的冷泡茶取代水分，在運動中或運動結束後補充，能夠幫助脂肪代謝快一點，就不要再喝手搖飲或含糖飲料。

每天少於6杯  咖啡因不過量

茶的咖啡因含量比咖啡少，以咖啡因含量估算，劉怡里說，一般人每天喝美式黑咖啡不超過2至3杯（一杯240㏄），茶就不要喝超過6杯，才可以控制咖啡因攝取在300毫克以下。

胃不好的人最好不要空腹喝茶，劉怡里指出，尤其綠茶是未發酵茶，單寧酸釋出比較高，會破壞胃黏膜，讓胃更不舒服，空腹時可喝發酵的紅茶或半發酵的烏龍茶。若是正在胃痛、有胃潰瘍或胃食道逆流的人，此時更不適合喝茶。

若貧血 飯後不可馬上喝茶

她特別提醒，缺鐵性貧血的人，飯後不可馬上喝茶，因茶裡的單寧酸會阻礙鐵的吸收，建議飯後一至二小時再喝茶；草酸鈣結石患者，則不可把冷泡茶當水喝，因為茶葉的草酸含量高，喝冷泡茶過量，可能造成草酸鈣結石的風險；腎臟病人有時會限水，包括茶水也要限制，因此不建議喝濃茶。

該喝多少冷泡茶才適合？劉怡里建議一天攝取的水分，三分之一來自冷泡茶、三分之一來自白開水，三分之一來自於湯湯水水（即喝湯、食材的水），例如一天應喝水2400㏄，就分別攝取800㏄，但千萬別將冷泡茶當水喝，而忘記喝水，如此容易產生結石。

冷泡茶簡單沖泡法 資料來源：營養師劉怡里
冷泡茶簡單沖泡法 資料來源：營養師劉怡里

咖啡 心血管疾病 血壓

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