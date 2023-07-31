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ICU醫曝「探病10不」 亂建議、按紅鈴、假關心都是地雷

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

當身邊親友因病住院治療，恰到好處的探訪關心，能為患者帶來鼓勵與希望，但不適當的行為則可能會為病患及家屬帶來無形的壓力甚至困擾。到底探病時哪些行為要注意呢？台灣奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書發文「探病十不」，引起眾多民眾直呼同感。

1.不要說一些沒幫助、又會引起病人或家屬愧疚的話

像是「怎麼會這樣？前陣子看他還好好的！」「怎樣拖這麼久才治療？」「怎麼你們都沒發現？」「怎麼這麼不小心？」「怎麼瘦成這樣？氣色這麼差」也不要問病情，你不知道人家到底講了多少遍，而且那是人家的隱私

2.探病要送什麼禮？

水果、禮盒、營養品都可以，但是不要送花（抵抗力差的人，容易有黴菌感染）。送禮很難送到心坎裡，最好就是送「錢」，可以讓對方自由運用。

3.不要去分享自己生病治療的經驗

沒有人有心情聽你講。而且，你以為可以和別人相提並論的「大病」，通常都只是芝麻綠豆的小病。

4.不要請人家讓你看一下傷口

給你看了，傷口又不會變小。紗布拆拆貼貼的，徒增別人的困擾。

5.不要要求合照

更不要為了滿足自己打卡宣揚愛心（孝順）的虛榮心，而把別人的病容公開。

6.不要提各種介紹或建議

不要給人家介紹偏方、保健食品、宮廟神明、或者很厲害的醫生。也不要建議人家吃什麼、做什麼運動。

7.不要說你認識誰

哪個民代、院長、主任，可以來關照一下，那些通常都…

8.不要逗留太久

干擾病人和家屬的休息；更不要呼朋引伴一起來，病房不是開party的地方。

9.不要「按紅鈴」

不要為了表現自己的關心而「按紅鈴」，叫護理師過來看一下點滴為什麼滴這麼慢。

10.最好的是？

最好就是傳一句問候的話、線上轉帳包個紅包就好，人不到，真的沒關係。

貼文一出，民眾紛紛留言「第十點最精闢」、「病人最需要的就是安靜休養。尤其產婦，生孩子很累，新手媽咪很焦慮，不要來病房恭喜，滿月再探訪才是有禮貌。」甚至有民眾分享自己碰過的誇張事蹟「真的不要帶符紙來要家屬現場燒...氧氣就在旁邊而已，火點下去被除掉的不是病煞而是人命啦！」

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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