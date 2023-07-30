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多睡覺、戒菸酒…增強免疫系統5種小技巧

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

人體免疫系統是身體的一個神奇部分，可以保護身體免受疾病侵害，並讓身體自我修復以確保其生存。當免疫系統正常運作時，它會攻擊新冠病毒和細菌等入侵病毒。但隨著不正確的飲食和生活習慣會削弱身體的免疫系統，使人更容易罹病，而且染病時間持續更久。好在有一些簡單的方法可以改善免疫系統，使人體能夠更好地對抗病毒、細菌和其他感染的入侵，外媒「Journalistate」推薦日常生活就可做到的5種方式。

戒菸酒與高脂食物

增強免疫系統的最佳方法之一，是改善壞習慣並採用更健康的生活方式。日常生活中的許多消費品中都發現了環境危害和毒素，包括垃圾食品和菸酒，少吃高脂肪食物、戒菸和減少飲酒，可以幫助身體做好抵抗感染和病毒的準備。當人體受到保護免受環境攻擊時，體內的系統就會更好地發揮作用。

充足的睡眠

良好的睡眠品質不僅警覺性和認知功能，而且對身體的整體健康也很重要。睡眠不足會影響罹病的風險以及康復狀況。當人睡覺時，免疫系統會釋放一種叫做細胞激素（cytokines）的蛋白質，這種蛋白質會參與人體的發炎反應，在受傷或生病的時候，可幫助保護和修復身體。

攝取足夠的維生素

增強免疫系統的一個重要部分是攝取足夠的維生素，均衡飲食是維持健康所需的足夠維生素和礦物質關鍵，若攝入額外的維生素C、B6和E，例如定期飲用能量蔬果昔，能夠幫助免疫系統更有力抵抗疾病。

紓緩壓力

精神壓力、極度情緒困擾時所表現出來的症狀與身體健康密切相關。科學家研究免疫系統與壓力之間的關係，比起單一症狀或疾病，研究人員更關注長期的慢性壓力，以觀察身體免疫系統如何反應。研究顯示，長期壓力會抑制體內的免疫力，使人更容易患病。

規律運動

規律運動可以幫助改善整體健康狀況，從而更好地為對抗疾病和感染做好準備。運動還可以幫助增強免疫系統所需的功能，從一開始就降低患病的風險，並且能縮短生病的持續時間。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58651

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