學會消暑4招 輕鬆省下冷氣錢

檸檬水含有豐富的維他命C，可以生津止渴，如果白開水對你失去吸引力，檸檬水可成為很好的補水方案。（取材自Shutterstock）

炎炎夏日裡，民眾通常會開冷氣降暑氣，然而電費也因此跟著飛漲。究竟除了吹冷氣之外，還有什麼方法能夠達到清爽、解熱的功效呢？觀察一年內網上針對消暑撇步相關話題的討論，發現「食用消暑食材」是台灣網友公認最有效的方式。

冬瓜、絲瓜、西瓜… 含水量高

夏季因酷熱的天氣會令人體水分快速流失，導致口乾舌燥、甚至產生脫水的情形，營養師高敏敏就為民眾整理了幾種含水量高的食物，包括「冬瓜、青瓜、生菜、絲瓜、番茄、苦瓜、海帶、青椒、西瓜」等。

營養師更指出「絲瓜」的含水量高達94.6%，除了其水分能夠幫助人體解熱、預防中暑之外，內含有豐富的膳食纖維，也可以促進腸胃蠕動，改善便祕 問題，清爽消暑更輕盈；而天氣炎熱也容易讓人沒有胃口、吃不下飯。

涼拌菜、三明治… 清爽開胃

如果太熱沒有食慾，網友推薦「鹹水雞、夏威夷 碗、健康餐盒、三明治」等冷盤，也有人提到「越南 料理、泰國菜有很多涼拌菜餚，很清爽又開胃」，推薦夏日裡想要享受美食，又不想汗如雨下的民眾，可以試試以上的清爽佳餚。

也有網友認為「解渴飲品」才是夏日解熱王道，不少人喜歡在購買午餐的途中順道買杯手搖飲做為搭配。

麥茶、檸檬水… 生津解渴

營養師提醒，市面上大多手搖飲都含有大量糖分，雖然能夠短暫消暑，其熱量也為人體帶來了不少負擔；若要喝飲料消暑，營養師推薦「麥茶、檸檬水、無糖綠茶、茉莉綠茶、椰子水」作為夏天去熱的飲品。

檸檬水含有豐富的維他命C，可以幫助人體生津止渴，而椰子水則可以快速為身體補充水分，但同時也提醒民眾選擇天然的椰子水較健康。

專家建議，想藉沖冷水澡降溫恐怕成效不彰，建議最好「水溫要更熱一些」才能消暑。（Getty Images）

沖冷水澡 水溫要熱些

另外，有網友提到，沖個冷水澡是最直接的消暑方式。

但專家指出，想要藉著沖冷水澡來降溫，恐怕成效不彰，想要靠「沖澡」消暑的話，最好「水溫要更熱一些」，這是因為人體在寒冷的環境時，為了維持體溫，會自動調節核心溫度，反而令體溫升高，不僅無法消暑，還可能更加燥熱；而洗熱水澡除了會增進血液循環，還可以散失身體裡的熱量，進而達到解熱的功效。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)