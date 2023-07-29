牛奶是「生鏽的脂肪」？會導致癌症？專家破解7大迷思

圖片來源 ／健康醫療網

近期有報導稱牛奶是「生鏽的脂肪」，引起民眾擔憂。台灣行政院農業委員會畜產試驗所根據相關大學院校學者及中華民國乳業協會的說明，在臉書彙整牛奶常見7大迷思，強調牛乳是先人傳承數千年並為公認富含營養的食品，台灣衛生福利 部國民健康署建議每人每天早晚各攝取一杯奶（一杯約240毫升），以補充蛋白質、鈣質等營養(1)。

１牛乳的脂肪是生鏽的脂肪？

媒體引用某些專家飲食法的資料，指稱牛乳經過均質及加熱會破壞脂肪導致氧化，並稱其為「生鏽的脂肪」。然而，實際上均質目的是讓乳脂肪均勻懸浮於牛乳，加熱則能使微生物及酵素失去活性，此有利於牛乳成分及風味穩定，也避免乳脂肪黏附於容器或管線所造成的浪費及污染，進而成為消費大眾重要的脂肪來源。若捨棄均質及加熱，牛乳對國民健康的效益則侷限於產地周圍。此外，加州大學研究表示，均質化反而降低乳脂肪氧化。若仍對此有疑慮，亦可經由測定牛乳的TBA值（硫巴比妥酸價）來判斷乳脂肪的氧化情形。(3)(6)

２牛乳導致癌症 ？

環境充斥誘癌物質，癌症是否與某食品有明確相關性，需要多方研究證實。僅以人類攝取牛乳的差異進行統計，難以證明誘癌物質只來自牛乳。每一篇癌症研究都值得尊重，然而因少數研究而忽視牛乳數千年做為優質蛋白質的貢獻，實在過於偏頗。牛乳亦含有豐富維生素A，具有保護黏膜、防止誘癌物質侵入之效果。(2)(3)(5)

３牛乳導致乳糖不耐症？

攝取牛乳時，其中的乳糖可能導致消化異常，這是因腸道中缺乏乳糖分解酵素所致，此症狀受到先天遺傳及後天影響。一般人漸進提升牛乳飲用頻率即可能避免發生。若是先天缺乏乳糖分解酵素的人，可選擇乳糖分解牛乳製品（如：低乳糖乳或發酵乳）以補充營養。(2)(4)

４牛乳導致骨質疏鬆症？

骨質疏鬆症與鈣質、鈣磷比、飲食均衡、光照及運動有關，指稱牛乳是肇因過於偏頗。現今多數研究仍支持攝取牛乳對骨骼健康具有正面效益。(2)(3)(4)

５牛乳導致過敏 症？

許多食品皆可能引發的過敏症狀，此受到個人遺傳背景及環境因素影響，怪罪於牛乳實在過於偏頗，且目前可利用加工技術（如：酵素分解）降低牛乳過敏原。(2)（補充：以乳牛育種選拔的方式亦可降低過敏症，如A2牛乳）

６牛乳酪蛋白難消化？

實際上成人的牛乳消化率達96.6%。(3)

７牛乳含有抗生素與生長激素？

實際上台灣不允許在乳牛身上使用生長激素，因此不會影響牛乳，且抗生素也僅供乳牛疾病治療使用並需要遵守停藥期規範，乳品工廠對於進廠的牛乳均具有嚴格的抗生素檢驗，為自家品牌鮮乳的品質把關。(3)

(1)衛生福利部國民健康署。6大類食物。https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4086。

(2)林慶文。2012。誰說牛乳對健康有害。酪農天地。99：39-41。

(3)陳榮泰。2012。牛乳不該一味受負面新聞挨打 乳協有話要說。畜產報導。3月號：6-7。

(4)林慶文。2012。飲用牛乳會腹瀉嗎？乳糖不耐症可由訓練改善。畜產報導。6月號：44-45。

(5)林慶文。2012。牛乳與防癌。畜產報導。8月號：42-43。

(6)林慶文。2012。牛乳是「生鏽的脂肪」嗎？畜產報導。9月號：28-29。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58606

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