猛看電視、玩手機 8歲童雙眼近視100度 「5大護眼妙招」跟著做

（圖：健康醫療網提供）

8歲的小誠平時生活作息正常，去年暑假一直看電視、玩手機，在沒有家長加以節制的狀態下，小誠看電視的距離愈來愈近，還常常瞇眼或是歪著頭看，前往眼科就醫，驚覺已雙眼近視約100度。

台北慈濟醫院眼科醫師鄭涵之表示，經過詳細檢查，遂建議小誠使用長效散瞳劑與改變個人生活習慣，以減緩近視加深的速度。三個月後回診，度數毫無增加，現在也能自主控制使用3C產品的時間，避免往後近視度數驟增。

鄭涵之說明，兒童最期待的暑假來臨，由於空閒時間變多，小朋友除了常利用家長上班時看電視、使用3C產品，也會拉長看書、寫功課的時間，因此每年9月開學後，眼科門診便經常發現孩子們看不清黑板上的字，出現近視或度數加深的徵兆。

治療以散瞳劑、配戴眼鏡、或角膜塑型片為主

當眼科醫師診斷為近視後，會依照不同情況以散瞳劑、配戴眼鏡、或角膜塑型片來治療。其中長效散瞳劑是目前最有效的治療方式，每晚睡前使用來抑制眼軸增長的速度，進而減緩近視增加的速度。

然而，因白天瞳孔較大，會有畏光的現象，倘若在戶外活動時，建議配戴太陽眼鏡，保護眼睛；眼鏡的配戴要足度矯正，才能達到最佳的矯正效果；角膜塑型片則是在晚上睡覺時配戴，八小時後拿下，需每天消毒、清潔，使用上也得小心謹慎。此外，近年來還有日拋型周邊離焦近視控制軟式隱形眼鏡以及周邊離焦近視控制鏡片等新的醫材可供選擇。

避免惡「視」力 五大護眼妙招

為避免惡「視」力，鄭涵之醫師提供五大護眼妙招：

1.在光線充足的環境下閱讀書籍、觀看螢幕，且每20-30分鐘就要休息10分鐘並保持30-40公分之距離。

2.家長應多鼓勵小朋友每日進行120分鐘的戶外活動。

3.預防勝於治療，倘若孩童的遠視儲存度數不足時，可以使用短效型或是低濃度的長效型散瞳劑治療。

4.營養均衡，適量補充維生素A或富含葉黃素的食物，如：南瓜、番茄、紅蘿蔔、花椰菜等。

5.睡眠充足、每半年定期至眼科追蹤視力狀況。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58628

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw