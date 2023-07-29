吸菸不影響視力？電子菸不傷眼睛？這些菸害增眼疾風險

圖片來源 ／健康醫療網

許多人認為抽菸危害只侷限於呼吸道系統，但事實上並非如此，菸害也會影響眼睛、視力健康。台灣國健署表示，吸菸會增加罹患嚴重眼睛疾病的風險，甚至影響視力，而且不只有紙菸，電子菸也會影響眼睛健康。因此民眾千萬別覺得吸菸、使用電子菸造成的影響與眼睛視力無關。

吸菸不只影響肺 白內障、黃斑部病變風險亦提升

若提到吸菸的害處，一般民眾大多會聯想到肺癌、呼吸道疾病等，或是認為抽菸的影響與慢性病、心血管疾病 等有關聯。不過國健署指出，吸菸者會比不吸菸者要早5年患上老年性黃斑部病變，會造成難以閱讀、影響駕駛等日常活動。

除了黃斑部病變外，菸草的使用也會增加罹患白內障的風險。國健署表示，白內障會影響視力，一旦發生白內障，恢復視力的唯一方法就是手術、更換混濁的水晶體，因此千萬不可輕忽。

不只吸菸者同住者也受害 電子菸也有眼睛疾病風險

此外，不只有吸菸者的眼睛健康受到威脅，周遭的人也會受到影響。國健署提到，與吸菸者同住的人，因二手菸而患上老年性黃斑部病變的可能性是其他人的2倍。

而許多人認為紙菸危害較大，電子菸就不會有這些健康問題，但事實上也並非如此。國健署表示，電子菸的風味添加物可能會增加自由基的產生，破壞DNA 導致白內障，而且使用電子菸可能會減少流向眼睛的血液，改變視網膜功能並增加罹患眼癌的風險。

WHO 世界衛生組織也曾表示，應避免使用菸草和電子菸，以保護健康，包括眼睛健康。國健署提醒，吸菸會增加罹患嚴重眼疾和永久性視力喪失的風險，因此民眾應戒菸，並定期進行眼科檢查，有助於改善眼睛健康，並防止視力喪失。

資料來源：國健署真相與闢謠－https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=16929

健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58612

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