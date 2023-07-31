難治型憂鬱症 顱磁刺激改善

研究團隊以電流電擊大鼠足部，模擬大鼠受到創傷事件，建立憂鬱鼠的實驗模型。（圖：陽明交通大學提供）

憂鬱情緒常讓人陷入深谷、無法自拔，醫學 上雖然有藥物可以治療，但部分患者仍無法有效改善。

台灣陽明交大生理所教授林惠菁與台北榮總社區復健精神科主任李正達共組研究團隊，針對難治型憂鬱症 進行研究，並於動物實驗發現，難治型憂鬱症可透過腦部磁刺激術改善憂鬱行為，同時提升腦神經突觸塑性，讓此種非侵入性治療方法，獲得更有利的科學證據。

主持這項研究的林惠菁教授表示，臨床上大約有三成的憂鬱症患者即使積極治療，憂鬱症狀還是沒有辦法有效改善，台灣衛福部食藥署2018年核准重覆經顱磁刺激，用來治療對藥物反應不佳的憂鬱症患者。重覆經顱磁刺激是在患者頭頂上放線圈，利用電磁波來活化腦神經，適用對象為服用2種以上抗憂鬱藥仍沒有顯著效果的患者。

研究團隊以電流電擊大鼠足部，模擬大鼠受到創傷事件的情況，再經過密集電擊後，從糖水喜好、游泳、懸尾三項測試，觀察到大鼠符合憂鬱行為，從而建立了憂鬱鼠的實驗模型。此時，開始針對憂鬱鼠透過顱部重覆磁刺激加以治療，觀察憂鬱情形有無緩解。

李正達表示，此研究證實，無論是間歇性磁刺激或持續性磁刺激，都能改善大腦前額葉中的腦源神經滋養因子proBDNF，甚至腦源神經滋養因子BDNF的下降，更可以透過間歇性磁刺激來逆轉。這是首次有科學實驗證實兩種不同磁刺激方法，應用在憂鬱症治療的分子生物機制。

李正達說，這幾年來在台北榮總及陽明交大的團隊合作之下，在臨床上已透過大型有對照組的研究證實iTBS施打在前額葉對於患者的抗鬱效果，這項研究有助於賦予臨床治療更堅強的科學證據。