常染髮 頭皮恐過敏掉髮

染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。（本報資料照片）

剛踏進60歲的陳姓男子，近期參與親友聚會，一頭白髮嚇壞眾人，他笑稱，頭髮早就白了，一直都是靠染髮維持黑髮，最近可能是年紀大了，染髮後頭皮嚴重過敏 ，癢到他把頭皮都抓紅，導致前陣子掉髮嚴重，最後索性不再染髮，他也愈來愈適應白髮造型。眾人笑說，「果然得開始服老了」。

皮膚科醫師趙昭明表示，臨床上常見發生頭皮敏感問題主要有三大原因，包括年紀、溫濕度變化、過度染髮或清潔等。尤其隨年紀增長，頭皮的角質抵抗力會降低，容易受到刺激；溫度、濕度變化以及季節交替期間，頭皮也會相對於其他時刻敏感；若過度染髮，會因染髮劑的化學物質，不斷接觸頭皮，增加頭皮刺激，過度清潔則會因過度搓揉頭皮而導致敏感。

頭皮敏感的症狀，包含頭皮刺痛、搔癢感、疼痛、燒灼感等，當頭皮失去保護屏障，容易讓頭皮的表皮水分喪失，進而導致頭皮不舒服、頭皮敏感的情形出現。

頭皮過敏容易引起掉髮，趙昭明表示，臨床上最常見因過度染髮導致頭皮敏感進而引起掉髮。染髮劑分為永久、半永久，頭髮主要分為三層，角質層或表皮層、皮質層、髮髓，永久性染劑為了要讓染劑附著到髮髓，會使用較為刺激的化學藥劑，如氧化染料、過氧化氫等；半永久的染劑主要是附著在表皮層，最多到皮質層，多會使用苯甲醇等化學溶劑。

台灣衛福部食藥署建議，染髮的頻率應該為間隔三個月染一次，燙髮則是一年不超過兩次，否則容易傷害頭皮。同時提醒五大族群，最好避免染髮，包含曾使用染劑引起過敏或身體不適者、皮膚過敏測試有異常者、頭頸部以及臉部有腫脹受傷或皮膚疾病、生病後處恢復期或處懷孕期間、有腎臟疾病或是血液相關疾病者。

趙昭明表示，現代人幾乎沒辦法符合食藥署建議，間隔三個月染髮一次，只要出現「布丁頭」（髮根長出原髮色，形成類似布丁顏色），就會馬上補染，且補染通常都是補染髮根，對於頭皮刺激大。他曾收治一名56歲男性患者，為了補染頭髮，自行採購泡泡染染髮，該產品訴求邊洗頭邊染髮，他邊搓邊用，為求效果，染劑停留頭髮時間過長，當他一洗完頭，頭髮直接掉一半。

趙昭明說，泡泡染使用更強的化學藥劑，讓民眾可以在洗頭的時候，顏色可以著色，如果本身頭皮狀況不佳，又錯誤使用泡泡染，極可能會立即造成掉髮。

食藥署強調，染髮劑屬於特定用途化粧品，選購時務必確認購買的產品為衛福部核准的染髮劑，並牢記「染髮5撇步」。

●(製表)染髮5撇步，學會更安心

1.染前選：購買染髮劑時要選購有完整標示的染髮劑產品。

2.髮健康：使用前留意頭皮及頭髮附近的皮膚是否健康，有傷口時千萬不要染髮。

3.要看明：看清楚染髮產品標示的使用方法及注意事項。

4.安全染：以正確塗抹的方式使用染髮劑，應避免接觸頭皮，且不可用搓揉方式進行染髮。

5.全注意：全心注意染後皮膚狀況，每次染髮間隔建議三個月以上。

資料來源／台灣食藥署