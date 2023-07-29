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洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

女60歲、男70歲後 縮水4公分恐骨鬆

（黃羿馨）
骨折及骨鬆患者鈣質流失，建議由飲食補充，更年期婦女應多做運動，預防骨質疏鬆；圖為示意圖。（本報資料照片）
骨折及骨鬆患者鈣質流失，建議由飲食補充，更年期婦女應多做運動，預防骨質疏鬆；圖為示意圖。（本報資料照片）

一名76歲婦人患有糖尿病，最近不小心跌倒沒想到竟骨折，醫師表示，糖尿病患者骨頭代謝較差，女性過了更年期也是骨質疏鬆的高危險群，骨質會下降很快。若女性60歲、男性70歲後，發現比年輕時矮超過4公分，很可能就是骨質疏鬆造成的症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科劉俊良指出，該婦人骨質疏鬆治療中又因跌倒再次骨折，表示她的骨質疏鬆是比較嚴重的，因此必須更積極處理，除了調整骨質疏鬆藥物外，也因糖尿病患者骨頭代謝較差，若血糖控制不佳，可能導致術後傷口難以癒合，更可能提高感染風險等。

營養師黎姵吟指出，該婦人可能因術後疼痛造成胃口不佳，因此以果汁、稀飯等作為主要飲食內容，透過飲食內容調整及正確使用營養品，使患者血糖穩定。

黎姵吟也說，骨折及骨鬆患者鈣質流失，建議由飲食補充，可食用富含鈣質的牛奶、小魚乾、豆干、黑芝麻等，必要時可遵照醫師或營養師建議使用鈣片。不同的年齡層建議的鈣質攝取量不同，18歲以上成年人鈣建議攝取量為每日1000毫克，上限值不應超過2500毫克，所以並非補越多越好。

劉俊良也提醒，女性過了更年期也是骨質疏鬆的高危險群，骨質會下降很快。一般來說女性是60歲、男性70歲以後，發現比年輕的時候矮了超過4公分，很可能就是骨質疏鬆造成的症狀，建議可做骨質密度檢查，並透過多運動、多補充鈣質、維生素D3以及日曬，讓骨質退步慢點。

糖尿病 血糖 骨科

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