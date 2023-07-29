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酷暑飆汗、血液變得濃稠 留意心肌梗塞

（許政榆）
天氣炎熱，心臟疾病患者容易引起心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭風險。（本報資料照片）
天氣炎熱，心臟疾病患者容易引起心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭風險。（本報資料照片）

心臟疾病者碰上炎熱天氣，恐增加致命風險。天氣炎熱，連續高溫，不僅加劇心臟負擔，也因為流汗使得血液濃稠，增加冠狀動脈堵塞，心肌梗塞風險。台灣國健署呼籲，長者、體重過重或有高血壓、心血管並使民眾，應遠離高溫環境，若有不適應盡快降溫或送醫。

台灣國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，氣溫升高會造成體表血管擴張，而心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整、或心臟衰竭。

吳建遠呼籲，長者、體重過重、有高血壓或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風），適當補充電解質（如冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料），以最快速度就醫。

●4招夏日護心

第一招「要適當補水」：避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

第二招「要保持涼爽」：室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

第三招「要減少溫差」：留意室內外溫差，空調建議設定26至28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

第四招「不要烈日下運動」：外出活動避免上午10點到下午2點，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10至15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中署或熱衰竭。

吳建遠提醒，要預防心血管疾病應落實「護心」，保持健康飲食、適時補水、規律運動、向菸說不、定期健檢、三高控制，遵循醫囑定時回診。

高血壓 高溫 三高

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