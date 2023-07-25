酷暑水分散失 易心肌梗塞 口訣「3要1不要」

(取材自健康醫療網)

台灣國民健康署表示，炎熱夏季易流汗，身體水分散失會導致血液變濃，恐出現冠狀動脈堵塞甚至心肌梗塞，傳授民眾「夏日護心四招：三要一不要」口訣：要適當補水、要保持涼爽、要減少溫差、不要烈日下運動，對健康多留心，就能減少傷心。

近日天氣炎熱，連續出現高溫 現象，氣溫升高會造成體表血管擴張，心臟就像馬達一樣，需要輸出更多血液，才能填充擴張的血管，造成心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發，讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而身體脫水導致心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

四類高風險族群 當心五大症狀

國民健康署呼籲長者、體重過重、有高血壓 或心血管病史的民眾，如果發生胸悶、胸痛、心跳加速、呼吸喘、身體虛弱的情形，千萬不可掉以輕心，務必盡快離開高溫環境，並設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風，並適當補充電解質，可於冷開水加入少許鹽或稀釋的電解質飲料，以最快速度就醫。

第一招 要適當補水：避免身體脫水，喝水掌握「少量、多次、慢飲」3原則，避免快速、大量補充水分造成心臟負擔。

第二招 要保持涼爽：室內保持良好通風，避免悶熱環境；外出穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，配戴帽子及太陽眼鏡，並隨身攜帶水，避免喝含糖手搖飲。

第三招 要減少溫差：留意室內外溫差，空調建議設定26-28度，進入冷氣房先穿薄外套，減緩心臟、血管因冷熱溫差快速收縮，造成自身的危險。

第四招 不要烈日下運動：避免上午10點到下午2點外出活動，戶外工作者建議每小時到陰涼處休息10-15分鐘，時刻留意自身及身邊同伴身體情況，避免中署或熱衰竭。

國健署呼籲，預防心血管疾病，將「護心」落實於生活之中，才是王道，保持健康飲食、適時補水、規律運動、向菸說不、定期健檢、三高 控制，遵循醫囑定時回診，對自己的健康多留一分心，少一分傷心。

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資料來源：健康醫療網

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