油頭易掉髮？乾洗髮傷頭皮？醫破解3大頭髮迷思

圖片來源 ／健康醫療網

掉髮是許多人最擔心的問題，有些人說洗髮跟掉髮息息相關，用錯洗髮精會讓頭髮愈洗愈少，也有人說頭太油會導致掉髮，若使用乾洗髮去油更會影響頭皮健康導致掉髮增加，這些真的正確嗎？台灣台北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強來解答。

迷思一：洗髮跟掉髮相關？頭髮會愈洗愈少？

「洗頭跟掉髮有很大的關係」這是許多民眾深信不疑的觀念，但洗頭真的與掉髮息息相關嗎？陳志強指出，這是誤解，其實掉髮跟洗髮無關，洗頭髮跟掉頭髮這兩件事應該完全切開來看待。

陳志強以樹來比喻，「樹根─樹葉」的關係就和「頭皮─頭髮」一樣，洗頭髮就如洗樹葉，樹葉就算洗掉了明年春天還是會再長出來，因為根是好的，而頭皮下方附有髮幹細胞，也就是樹根的地方。

陳志強表示，洗頭不管怎麼洗都是洗頭皮、頭髮，除非洗到毛囊炎，嚴重發炎破壞到下面的幹細胞，不然不會造成掉髮、禿頭的問題，但一般不可能洗到變毛囊炎，這機會太誇張了。

迷思二：洗髮精要聽人推薦？慎選才不會掉髮？

專門在落髮特別門診看診的陳志強也分享到，病人前往門診求治時都會問「洗髮精要用哪個廠牌洗才不會掉頭髮」。但醫師表示，洗髮不會造成掉髮，洗髮精也只要選擇適當的洗髮精洗頭就好。

陳志強強調，其實沒有哪個洗髮精一定是特別好，或特別不好的，每個人膚質不同，所以也不會說一定用某一種洗髮精就會比較好，建議民眾對洗髮精也不需要太有「忠誠度」。

不同洗髮精可以輪流使用，今天用A明天用B，而冬天、夏天出油量不同，也可用不同洗髮精，夏天容易出油就用控油效果好一點的，但冬天用同樣的洗髮精可能會太乾澀容易造成皮膚敏感，就應該更換其他的洗髮精。

陳志強提醒，民眾應多去嘗試不同洗髮精，了解自己的使用情況，選擇洗髮精最重要在於選擇自己適當、需要的洗髮精，只要不會過敏 就沒有掉髮問題。

迷思三：頭太油會掉髮？用乾洗髮會傷頭皮？

頭皮就好比一片土壤，有好的環境條件才能讓頭髮蓬勃生長。就有民眾表示，頭太油會影響頭髮生長環境，導致掉髮甚至長不出頭髮，但陳志強指出，出油並不會造成掉髮，不過出油、掉髮兩者背後的問題可能是同一個。

陳志強表示，雄性荷爾蒙會導致掉髮增加，也會讓出油增加，整個源頭可能是雄性荷爾蒙造成的，而不是因為出油掉髮。此外，洗得太乾淨、洗得不乾淨跟掉髮也是無關的。

而現在許多人為了避免頭髮出油影響美觀，隨身攜帶乾洗髮使用，有傳聞說用乾洗髮會傷頭皮、掉髮，這是正確的嗎？陳志強解答，理論上乾洗髮不會影響皮膚、導致掉髮，只要使用後不會過敏就不會有這些問題。

資料來源：健康醫療網

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