吃對順序不傷身 醫曝吃到飽「最佳進食攻略」

「吃到飽」（Buffet）要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）

很多人愛到「吃到飽」（Buffet）餐廳用餐，但要如何吃得好，達到最大效益？台灣消化內科醫師方冠傑提醒，民眾吃到飽需注意五大攻略守則、三大注意事項，才能吃得好、吃回本、又不傷身。

1.切忌先吃冰冷食物

原因是許多人為了要吃到飽，往往上一餐都吃得很少或根本不吃，此時「胃是空的」，如果先吃生冷食物，容易刺激胃腸，引發胃痛等不適，其他的美食恐難以下嚥。特別是許多喜歡吃高價生魚片、海鮮的人，一到餐廳就拿了許多生冷的生魚片、蝦子、螃蟹等，其實並不建議。

因此，吃到飽一開始，建議先以熟食為主，食材方面最好以肉類為主，藉此先「暖暖胃」，讓胃習慣有食物進入，有暖開機的感覺，再來進攻其他美食。

這時胃暖開機後，就可以開始取用生魚片、蝦子、螃蟹等海鮮；如果是生食，應要多觀察食材的新鮮度，拿取後要盡速食用，以防食入不新鮮的食材，引起胃腸不適。

吃到飽在剛開始吃肉的同時，可能肉的油膩感會破壞口感，這時適時搭配蔬菜、水果，不僅可以解油膩，讓口感清爽，也能達到均衡飲食的效果。

3.碳水化合物墊後

麵、飯、燒賣等此類食物屬於碳水化合物，食用後容易飽足。但有些人不吃飯、不吃麵會感覺沒吃飽，建議於到用餐的後半段才開始食用，且分量不宜過多，避免吃太撐。

4.湯品淺嘗則止

吃到飽湯品常有海鮮濃湯、雞湯、蛤蜊湯等，如果喝得太多，容易吃太撐影響食欲，油脂可能攝取較多，建議湯品中選擇最想吃的就好，不需要每一樣都喝，且盡量少量，淺嘗即可。

5.冷飲、冰品不宜過多

吃到飽許多食材都是重口味，當食物過鹹時，需要甜食加以平衡，此時，可樂、果汁、甜品容易吃太多，也容易增加飽足感，適量攝取即可。

方冠傑說，吃到飽另有三大注意事項，第一、選擇食材時，盡量選擇原型食物，如雞肉可選擇烤雞、燉雞，但不要選擇炸雞，豬肉可以選烤乳豬，不要選擇貢丸等加工食品；第二、吃到飽飲食方式不宜太過頻繁，以防常常暴飲暴食引發胃腸不適，或增加肥胖 機會；最後，雖然是到吃到飽餐廳用餐，仍建議吃八分飽即可，有吃飽就好，不建議吃到過飽、過撐，反而不利健康。