牙肉長痘痘 恐牙骨質撕裂

口腔清潔不乾淨會牙菌斑明顯累積，有時按壓到會微痛，有可能是「牙骨質撕裂」。（Getty Images）

一名70歲老翁在定期牙周病追蹤的過程裡，有時會抱怨下顎門牙的牙肉處總覺得怪怪的，就像青春痘一樣時有時無，有時按壓到會微痛。經臨床檢查發現，其患有「牙骨質撕裂」，經醫師清創後，自他的下巴骨取得自體骨粉充填在最深處的骨缺損區，已經不再有按壓不適的感覺。

易與慢性牙周病混淆

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學 科醫師李宛柔說明，定義上牙骨質撕裂（Cementum tears）是指牙根齒質（牙骨質）碎片從牙根表面脫落，因為缺乏鑑別和診斷困難，關於牙骨質撕裂的病例報告和回顧文獻相當有限，通常會被診斷為純粹的牙周或是牙髓病因。

香港 大學跟英國大學共同分析了37篇英文文獻，許多學者均認為未診斷為牙骨質撕裂之原因，最主要是因為牙根表面撕裂屬於一種特殊型態的牙根表面分裂，臨床上也會出現包括慢性牙周炎、瘻管或慢性根尖周圍炎等症狀，容易與牙周或根管方面的其他疾病混淆而誤診。

60歲以上患者 更易發生

學者對於牙骨質撕裂提出了兩種形成機制和骨質撕裂的傳導，分為內部和外在因素。內部因素主要是先天性的，與牙骨質的固有結構弱點有關，例如營養不良或再生障礙性貧血，推測與牙骨質的弱化有關。牙骨質增厚的過程也可能發生沿層結構上出現裂紋，通常多顆牙齒會受到影響。這樣的狀況即使牙齒受到正常的咬合力，牙骨質裂縫也會慢慢發展，並隨著時間擴展成牙骨質撕裂。

目前尚不清楚牙骨質老化是否是牙骨質撕裂的原因之一，而有些學者們發現60歲以上的患者更容易發生。

外部因素則是壓力引起，導致骨折線沿著牙骨牙本質交界或牙骨質本身發展，有病例報告顯示牙骨質撕裂與牙齒外傷史或咬合創傷有關，且會發生在咬合創傷的壓力側。

前牙的發生率較高

李宛柔指出，台灣學者的研究報告顯示，牙骨質撕裂的症狀在前牙的發生率是比較高的，通常6成會在前牙，3成在小臼齒，只有1成是發生在臼齒。可能由於前牙美觀考量，所以醫師和患者都更有意願投入時間、精力和金錢進行診斷和治療，若發生在臼齒就可能就被當成牙根裂而拔除。

此外，報告中也發現，63%患者為男性、37%患者為女性，患者平均年齡大約60歲（22至83歲）。當然也有人認為年齡非重要的風險因素，而創傷和咬合的影響，包含咬力過度（Heavy occlusion），嚴重磨耗（Severe attrition）亦為潛在因素。

李宛柔表示，牙骨質撕裂治療方式包含了非手術性牙根刮治和根面平整、翻瓣清創手術、清創手術合併牙周／根尖再生手術或拔牙。

學者分析樣本的結果發現：

1.斷片撕裂的垂直位置是預測治療結果的最重要因子，其次是治療方法。

2.位在根尖1／3的斷片，治療成功率最低。

3.手術治療成功率比非手術治療高。

從上述研究歸納，若能增加對牙根表面撕裂的了解，應可提高臨床診斷的正確率，使臨床醫師得以及早診斷出牙根表面撕裂，並適時以手術治療介入，以提高牙齒保存的成功率。

李宛柔提到，這位病患在醫療團隊進行手術清創後，自他的下巴骨取得自體骨粉充填在最深處的骨缺損區，並廣泛覆蓋移植骨粉。

追蹤過程恢復順利，目前為止再無瘻管出現，也無按壓不適的感覺。（本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/）